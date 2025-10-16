Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avanza la pavimentación del camino que une Vixán y O Vilar, en la parroquia ribeirense de Carreira

El presupuesto de la actuación supera los 90.000 euros y se prevé que se finalice en las próximas semanas

Imagen de tractores trabajando en la obra.

Imagen de tractores trabajando en la obra. / Cedida

El Correo Gallego

Ribeira

El Concello de Ribeira ha estado ejecutando durante estos días la renovación del firme del camino que une las aldeas de Vixán y O Vilar, ubicados en la parroquia de Carreira. Esta actuación está enmarcada en el POS+2024 de la Deputación da Coruña y fue adjudicada por un importe superior a los 90.000 euros, IVA incluído.

Los trabajos se están desarrollando a lo largo de 5.300 metros cuadrados y consisten en el fresado del material existente en la calzada para, posteriormente, aplicar aglomerado asfáltico de seis centímetros de espesor, al mismo tiempo que se amplía el ancho del trecho en aquellos lugares donde hay margen.

Además, las tapas de registro se adaptarán a la nueva rasante, se arreglarán las gabias y se acondicionarán las entradas a fincas.

La intervención comenzó a finales del mes de agosto, por lo que el camino principal ya está ultimado, quedando solo pendientes los ramales que hay en el núcleo de O Vilar. De hecho, está previsto que las tareas concluyan en las próximas semanas.

