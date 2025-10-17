El concurso internacional ‘Draw Your Map’ premia la creatividad del alumnado muradano

Alrededor de cien estudiantes muradanos de 4º y 5º de Primaria del CEIP Ramón de Artaza y de 1º y º2 de ESO del IES As Insuas han sido premiados en el concurso Draw Your Map, promovido por la Asociación Internacional Via Querinissima para mejorar la conciencia de los alumnos más jóvenes sobre el patrimonio europeo y comprometerlos en la promoción de la historia del marinero Pietro Querini, que en el año 1431 documentó con detalle el Camino de Santiago por la Ría de Muros-Noia.

La iniciativa estaba dirigida a niños de entre 7 y 14 años de todo el área que abarca la entidad: Italia, Noruega, Suecia, Suiza, Grecia, España, Ciudad del Vaticano, Portugal, Austriay Reino Unido.

Para participar, tenían que dibujar un mapa que representase el histórico itinerario que completó el comerciante veneciano en el siglo XV.

El alumnado del CEIP Ramón de Artaza fue premiado por su proyecto Viaxa con Querini, que el jurado reconoció «por su capacidad para promover la interacción, el aprendizaje y el entretenimiento a través de un trabajo creativo y visual excepcional».

En cambio, los escolares del IES As Insuas fueron reconocidos por su propuesta Antes e Agora, que el jurado destacó por cómo «compara el pasado y el presente de la zona, tratando su evolución a lo largo del tiempo y subrayando el paso de Querini por el lugar».

El lunes 10 de noviembre, el presidente del Consiglio Regionale del Véneto, Roberto Ciambetti, con representantes de la asociación Via Querinissima de toda Europa, tienen previsto desplazarse hasta Muros para hacer entrega de los galardones. Ambos proyectos, junto con el resto de las creaciones presentadas en los demás países, formarán parte de una exposición itinerante que se podrá disfrutar en las oficinas de la asociación en cada estado miembro.