El PSOE de Rianxo denuncia que el Gobierno municipal acumula retrasos de más de un año en pagos a empresas locales

El PSOE de Rianxo ha denunciado este lunes que, por segundo año consecutivo, el Gobierno que preside Julián Bustelo no ha presentado las cuentas del ejercicio económico de 2024, "a pesar de que a lexislación establece que deben aprobarse antes do 31 de marzo do ano seguinte", puntualizan. Los socialistas recuerdan que si bien en el año anterior estos alegaron "problemas no departamento", esta vez "queda en evidencia que non se adoptou ningunha medida para solucionar a situación, deixando unha sensación de opacidade e falta de control interno real".

Subrayan también que durante todo el 2025 "non se levou a pleno ningunha proposta de recoñecemento extraxudicial de crédito, e o alcalde levantou numerosos reparos de intervención, asumindo así a responsabilidade directa de actos que debilitan a estrutura e a decisión administrativa".

Por otro lado, apuntan que la administración en activo "acumula retrasos de máis dun ano no pagamento a provedores, empresas e asociacións locais, mentres a débeda coa empresa concesionaria do servizo de auga supera xa os 300.000 €". Recalcan, además, que realizar solo un reconocimiento extrajudicial al año "implica unha clara falta de interese real polas firmas locais, saltándose procesos administrativos e, ao mesmo tempo, trasladándolles a elas a carga económica, incrementando a débeda do Concello".

Los socialistas piensan que, cuando esta situación llegue a pleno, "é previsible que a complacencia do Partido Popular de Rianxo volva poñerse de manifesto, baixo o xa coñecido lema de 'polo ben de Rianxo', mentres as empresas seguen máis dun ano sen cobrar polos servizos prestados.

El PSOE quiso dejar claro en su comunicado que analizarán "con rigor" las cuentas económicas del próximo ejercicio y que trabajarán en ellas para que "se contabilice de forma real e transparente a débeda que este goberno está a xerar a través de facturas sen pagar e pagamentos suprimidos ou atrasados".