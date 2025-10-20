Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música local, monólogos, danza e literatura no Culturgal Expandido de Ribeira

O auditorio municipal acolle a feira das culturas galegas o sábado e o domingo, con entrada gratuíta e presenza de artistas e creadores locais, como Quico Cadaval ou Fran Sieira

Lau Panicanela será unha das artistas que actuará no peche musical da feira.

Lau Panicanela será unha das artistas que actuará no peche musical da feira. / Cedida

El Correo Gallego

Ribeira

O Auditorio Municipal de Ribeira acolle esta próxima fin de semana, días 25 e 26 de outubro, a edición 2025 do Culturgal Expandido. Un evento cheo de música local, monólogos, danza e literatura para o público de todas as idades. A entrada é gratuíta ata a cubrir a capacidade.

A coñecida como Feira das Culturas Galegas habilitará espazos para as diferentes disciplinas artísticas coa presenza de artistas e creadores locais, como Quico Cadaval, Lau Panicanela, Fran Sieira, Nan Îllonia, XeVA & Mon-O, Susana Sampedro ou Os Liantes.

Cartel do Culturgal.

Cartel do Culturgal. / Cedida

A xornada inaugural será o sábado, cando a partir das 10.00 horas desenvolverase o obradoiro Mediación. Un baile ceibe en comunidade, con Fran Sieira, para dar paso ás 12:00 horas a O lobo feliz, un espectáculo infantil con Miguel Guido.

A continuación, ás 13.00 horas será a quenda do obradoiro Pensa o teu guión de videoxogo e pola tarde haberá conversas literarias organizadas polo Club de Lectura do Culturgal. Ás 19.00 terá lugar o espectáculo Xa que o sabes, voucho contar (e cantar), de Federico Pérez Rey. Ás 20.00 chegará o momento do espectáculo de danza Un baile ceibe en comunidade, de Fran Sieira e, para rematar, ás 21.00, proxectarase a película O Apóstolo, de Fernando Cortizo.

A mañá do domingo estará dedicada ao público infantil cunha programación de 12.00 ás 14.00 horas con Contamos contos de lobos?, de Ghazafellos, e O rap do coello fedello, de Irene Alonso Gasalla.

Pola tarde, impartirase o obradoiro audiovisual Foley: sons do cinema con Alba Pego, haberá un coloquio cos premiados do certame Cidade Centenaria de Ribeira, poderáse desfrutar da actuación teatral Fantasmas Familiares, de Quico Cadaval, e o peche musical estará a cargo de Nan Îllonia, Os Liantes, Lau Panicanela e XeVA & Mon-O (19:00 horas).

