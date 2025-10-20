RECICLAXE
Xornadas prácticas de compostaxe e agricultura ecolóxica en Boiro
Impartiranse os días 24 e 31 de outubro e son gratuítas
O Concello de Boiro promove unhas xornadas prácticas de compostaxe doméstica destinadas a persoas que dispoñen dun composteiro ou que queren iniciarse na compostaxe. Serán os días 24 e 31 de outubro.
Abordarase o novo modelo de recollida de residuos, o sistema actual e os cambios que veñen coa separación da materia orgánica, e tamén se falará dos hortos urbanos e como estes serven como exemplo de aproveitamento sostible.
Levarase a cabo tamén un obradoiro de agricultura ecolóxica e aproveitamento vexetal cunha demostración sobre remedios naturais para combater pragas e técnicas de conservación de produtos vexetais.
A xornada é gratuíta e as prazas son limitadas. A inscrición pode facerse na web, no enderezo medioambiente@boiro.org ou chamando ao 981 377 585.
