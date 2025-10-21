A Pobra arranca o arranxo de varias vías do polígono da Tomada para "reforzar as condicións de seguridade"
Os traballos contan cun investimento de máis de 180.000 euros
O Concello da Pobra do Caramiñal vén de iniciar os traballos de renovación en varias vías do polígono industrial da Tomada. As actuacións levaranse a cabo en dúas fases e en zonas diferenciadas, sumando un investimento total de 180.360,71 euros.
Parte dos labores están a realizarse na estrada de acceso ao parque industrial, a que une a rotonda de entrada á zona coa glorieta da avenida da Tomada, así como na parte que discorre polo interior do complexo.
O alcalde, José Carlos Vidal, e a concelleira de Obras, Patricia Lojo, desprazáronse esta semana á zona para comprobar o inicio destas obras, coas o goberno local mantén unha aposta decidida por “reforzar as condicións de seguridade e mellorar o estado da Tomada, un motor económico para o municipio".
No caso da vía de acceso á zona industrial, a intervención renovará a calzada por completo, acometéndose tanto o fresado de pavimento de aglomerado asfáltico como o pintado da sinalización. En canto á que transcorre polo interior da Tomada, acometerase un fresado das zonas asfaltadas na actualidade para a posterior execución da nova pavimentación. Así mesmo, procederase ao repintado da sinalización na zona de actuación.
- Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- La mejor directora de enfermería de España está en el CHUS: 'Intento trabajar en equipo
- Santiago quiere aprobar la zona de bajas emisiones antes de que acabe el año
- Vuelven a menospreciar por su altura y ser niña a una futbolista de 5 años del CD Rois
- «No valen rivalidades porque la universidad nos va a necesitar a las cinco»
- Un compostelano llega a la Presidencia de Bolivia: Rodrigo Paz derrota a la derecha e izquierda tradicionales
- Verea, tradición familiar en la mayor empresa de teja en manos españolas