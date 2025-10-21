SUCESO
Amplio despliegue para rescatar a un hombre mayor en su vivienda de Noia
Los bomberos utilizaron la escalera de altura para acceder por una ventana
Los bomberos de Noia y Ribeira, con el apoyo de la Guardia Civil, GES y la Policía Local de Noia, rescataron la pasada noche a un hombre de avanzada edad, al que localizaron tirado en la habitación de su vivienda, situada en la calle Coruña de la villa noiesa.
Los equipos de rescate fueron alertados a las 20.05 horas por una persona que aseguraba que el referido varón no respondía. Al llegar al lugar, los bomberos comprobaron que la puerta estaba cerrada por dentro y que la única forma de acceder al inmueble era utilizando la escalera de altura para poder entrar por una ventana.
Una vez en el interior de la vivienda, encontraron al varón tumbado en su habitación, el cual tenía problemas de movilidad y también de comunicación. Tras recibir las primeras asistencias por parte de profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, el hombre fue trasladado en ambulancia al hospital de referencia.
