Noia investirá 40.000 euros no bombeo de Abruñeiras

O BNG acorda co goberno adicar a metade dos fondos do POS ao saneamento

Ricardo Suárez e Mari Insua na praza do concello de Noia.

Ricardo Suárez e Mari Insua na praza do concello de Noia. / BNG

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

O BNG de Noia acordou co goberno local dedicar 40.000 euros do investimento do Plan de Obras e Servizos (POS) á mellora do bombeo de Abruñeiras, na contorna de Barro, «xa que se atopa abandonado e obstruído debido ao desleixo do anterior goberno e da Xunta», afirmou o portavoz nacionalista, Ricardo Suárez.

Asegura que este bombeo «é primordial dentro da rede de saneamento local, porque leva moitas das aguas da zona urbana cara a depuradora».

Suárez subliña que este «é un primeiro paso, pois son moitas máis as necesidades», pero deste xeito avanzase cara o acordado na investidura para que «o 10% dos investimentos municipais se destinen ao saneamento».

O BNG pedirá tamén no Parlamento que o Goberno galego «se comprometa co saneamento, o sector marisqueiro e a imaxe do concello de Noia».

