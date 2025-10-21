SANIDADE
O Hospital do Barbanza disporá dunha nova ambulancia medicalizada
O vindeiro ano porase en marcha o servizo de oncohematoloxía
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, avanzou hoxe que os Orzamentos da Xunta para o vindeiro ano recollen unha partida de 460.000 euros para poñer en marcha no Hospital de Barbanza unha nova ambulancia medicalizada ao servizo desta comarca.
Gomez Caamaño, acompañado polo xerente da área sanitaria de Santiago e Barbanza, Ángel Facio, visitou o hospital para renunirse co director do distrito sanitario, Hugo Pérez, e intercambiar impresións cos responsables médicos e a xunta de persoal.
O conselleiro amosou o compromiso do Goberno galego con este hospital e esta comarca, posto que os orzamentos da Xunta para 2026 destinan máis de 900 millóns de euros para a área sanitaria de Santiago e Barbanza, o que supón un incremento do 7,3 % con respecto ao 2025, permitindo atender varias demandas e reforzando a capacidade do hospital para continuar a ofrecer unha atención sanitaria de máxima calidade.
En concreto, Gómez Caamaño dixo que o vindeiro ano a Xunta porá en marcha o proxecto para crear neste centro da rede do Sergas un hospital de día oncohematolóxico, co propósito de evitar que os pacientes de cancro desta comarca teñan que desprazarse a Santiago para as consultas máis rutineiras e para recibir os tratamentos máis sinxelos.
O conselleiro explicou que o seu departamento conta cun plan funcional, e que xa está reservado o espazo para que, antes de que remate este ano, se licite a redacción do proxecto para que o hospital de día comece a coller forma no 2026.
Para redactar o proxecto, a Xunta destinará ao redor de 100.000 euros aos que se engadirán outros 1,5 millóns de euros para a realización das obras.
Grazas aos orzamentos, a Xunta tamén se acometerá a mellora da eficiencia enerxética a través da renovación das envolventes do edificio, obra á que a Xunta destinará un millón de euros.
Así mesmo, adquirirá un novo mamógrafo por medio dun investimento de máis de 326.000 euros, unha vez que cumpriu o compromiso de dotar un novo ecógrafo, estando xa adxudicado.
Importancia do labor dos hospitais comarcais
Na súa intervención no acto, o conselleiro destacou que os hospitais comarcais son pezas esenciais para garantir unha asistencia sanitaria de calidade e o deber da Xunta é apoialos e fortalecelos.
Ao respecto, o Goberno galego vén de adxudicar unha nova sala de raios robotizada para o Hospital de Barbanza que vai optimizar os procedementos de imaxe, mellorando a precisión diagnóstica. Este equipamento se complementa cun sistema de radioloxía portátil, xa adquirido, e que poderá comezar a funcionar en decembro logo dun investimento de 360.000 euros.
Recoñecemento aos profesionais
Antonio Gómez trasladou tamén o seu recoñecemento ao conxunto de profesionais sanitarios que exercen nesta comarca, onde o aumento da poboación no verán, sumada á falta de especialistas, fai necesario un grande esforzo.
Dixo que o seu departamento quere fortalecer as capacidades da atención primaria neste municipio e, tendo en conta as dificultades para atopar profesionais sanitarios de determinadas especialidades, todas as prazas de médicos pasarán a ser consideradas de difícil cobertura.
Así mesmo, o conselleiro manifestou a súa prioridade de abordar a situación coa nova alcaldesa e analizar posibles medidas a curto prazo para gañar novos espazos no centro de saúde actual, mentres se definen solucións definitivas.
- Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- La mejor directora de enfermería de España está en el CHUS: 'Intento trabajar en equipo
- Santiago quiere aprobar la zona de bajas emisiones antes de que acabe el año
- Vuelven a menospreciar por su altura y ser niña a una futbolista de 5 años del CD Rois
- «No valen rivalidades porque la universidad nos va a necesitar a las cinco»
- Un compostelano llega a la Presidencia de Bolivia: Rodrigo Paz derrota a la derecha e izquierda tradicionales
- Verea, tradición familiar en la mayor empresa de teja en manos españolas