Boiro recibe unha axuda de máis de 10.000 € para a adquisición de material de emerxencias
O obxectivo desta subvención é mellorar o servizo que presta o corpo de Protección Civil á cidadanía
Entre os bens mercados atópanse camillas pregables, unha lanterna e cámara térmica, e roupa técnica de rescate
O Concello de Boiro recibe da Deputación da Coruña subvencións para actividades e investimentos no ano 2025 mediante as que se levou a cabo a adquisición de roupa de emerxencias e tamén material para asistencia ás emerxencias. O importe total das subvencións recibidas ascende aos 10.390,13 euros.
O obxectivo desta axuda é impulsar e reforzar os servizos que a Protección Civil boirense, que conta cunha vintena de voluntarios, presta á cidadanía. O alcalde, José Ramón Romero, visitou a base do corpo de seguridade para coñecer o material adquirido, que foron camillas plegables, unha lanternas e cámara térmica, e roupa técnica de rescate e emerxencias.
Coa incorporación deste material búscase facilitar as tarefas do servizo de Protección Civil e emerxencias tales como a atención en accidentes de calquera tipo, así como a colaboración e apoio en materia de seguridade en probas deportivas e outros eventos.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Muere el periodista José Manuel Orriols, una de las caras más emblemáticas de la TVG
- Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
- Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
- El investigador de la USC Jorge Mira, sobre los beneficios del cambio horario para la rutina: 'El reloj no conoce estaciones
- Las autovías de A Estrada y Costa da Morte se llevan el 31% de la inversión
- Raigame responde al dueño del Guayaba y La Grandota: «Ten que pechar por incumprimento da normativa»