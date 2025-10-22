INFRAESTRUTURAS
A sala de taekwondo de Ribeira contará con novo equipamento
O Concello o Club Natural Sport asinaron un convenio de colaboración
Os deportistas de Ribeira contarán con maiores prestacións a través do convenio que formalizaron o Concello e o Club Natural Sport para o equipamento da sala de taekwondo e os vestiarios do novo módulo cuberto de atletismo da Fieiteira, por un importe total de 112.065,10 euros.
Na sinatura participaron a alcaldesa, María Sampedro; o concelleiro de Deportes, Álex Vidal; e o presidente da entidade deportiva, José Francisco Agrelo.
Do total da contía económica, o Club Natural Sport asumirá o 70% da inversión que son 76.065,40 euros, mentres que ao Concello lle corresponde o 30% restante, é dicir, 36.000 euros.
Esta colaboración posibilitará contar cunha instalacións "optimizadas que mellorarán os adestramentos dos deportistas de alto rendemento e con proxección nacional e, incluso, internacional. Deste xeito, damos resposta a unha necesidade que presentaba esta infraestrutura deportiva contando coa axuda inestimable dun club local de renome", explica a rexedora.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Muere el periodista José Manuel Orriols, una de las caras más emblemáticas de la TVG
- Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
- Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
- El investigador de la USC Jorge Mira, sobre los beneficios del cambio horario para la rutina: 'El reloj no conoce estaciones
- Las autovías de A Estrada y Costa da Morte se llevan el 31% de la inversión
- Raigame responde al dueño del Guayaba y La Grandota: «Ten que pechar por incumprimento da normativa»