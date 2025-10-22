Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INFRAESTRUTURAS

A sala de taekwondo de Ribeira contará con novo equipamento

O Concello o Club Natural Sport asinaron un convenio de colaboración

Álex Vidal, esquerda, Mariola Sampedro e José F. Agrelo asinando o convenio.

Álex Vidal, esquerda, Mariola Sampedro e José F. Agrelo asinando o convenio. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Os deportistas de Ribeira contarán con maiores prestacións a través do convenio que formalizaron o Concello e o Club Natural Sport para o equipamento da sala de taekwondo e os vestiarios do novo módulo cuberto de atletismo da Fieiteira, por un importe total de 112.065,10 euros.

Na sinatura participaron a alcaldesa, María Sampedro; o concelleiro de Deportes, Álex Vidal; e o presidente da entidade deportiva, José Francisco Agrelo.

Do total da contía económica, o Club Natural Sport asumirá o 70% da inversión que son 76.065,40 euros, mentres que ao Concello lle corresponde o 30% restante, é dicir, 36.000 euros.

Esta colaboración posibilitará contar cunha instalacións "optimizadas que mellorarán os adestramentos dos deportistas de alto rendemento e con proxección nacional e, incluso, internacional. Deste xeito, damos resposta a unha necesidade que presentaba esta infraestrutura deportiva contando coa axuda inestimable dun club local de renome", explica a rexedora.

TEMAS

