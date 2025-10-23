Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MEDIO AMBIENTE

Boiro leva os primeiros contedores marróns a supermercados, restaurantes e comedores

A implantación da reciclaxe da fracción resto farase de xeito progresivo

Marcos Fajardo, á esquerda, e José Ramón Romero na rúa peonil de Boiro.

Marcos Fajardo, á esquerda, e José Ramón Romero na rúa peonil de Boiro. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O Concello de Boiro está a levar a cabo unha campaña de concienciación sobre a recollida selectiva e a implantación do quinto contedor que ten como lema Reciclar é aforrar. Este marrón sáeche a conta. O obxectivo desta campaña é concienciar á veciñanza para a próxima implantación do contedor marrón, que se comezará a empregar nos grandes produtores.

Neste mes de outubro instalouse na rúa peonil un tótem e leváronse a cabo xornadas informativas do novo contedor da fracción resto e do que isto supón. “Levamos todo o mes realizando pequenas accións de concienciación á veciñanza pois a instalación deste novo contedor vai supoñer un cambio nos hábitos da reciclaxe dos fogares co que nos temos que ir familiarizando”, afirmou o alcalde, José Ramón Romero.

O Concello leva varios anos levando a cabo o programa de compostaxe doméstica, co que se levan repartido no municipio arredor de 400 composteiros co obxectivo de familiarizar á poboación de cara esta implantación do quinto contedor para lograr unha xestión máis sostible do lixo.

No marco desta campaña vanse levar a cabo os días 24 e 31 de outubro unhas xornadas prácticas sobre compostaxe, separación de residuos e aproveitamento vexetal. Para participar nesta xornada aínda está aberta a inscrición que se pode facer mediante a ligazón web ou directamente no departamento municipal de Medio Ambiente.

A implantación do contedor marrón farase de xeito progresivo e comezará este mes de novembro cos grandes produtores, para o que se van instalar un total de 48 contedores nesta primeira fase en bares e restaurantes, supermercados ou comedores de centros de ensino.

"O Concello de Boiro gasta máis de un millón de euros ao ano polo lixo e cada quilo mal reciclado sube o custo do servizo, por iso é importante concienciar á poboación do novo sistema de reciclaxe para a súa implantación”, afirmou o concelleiro de servizos, Marcos Fajardo.

Esta campaña de concienciación sobre a implantación conta con financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través das axudas para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal para implantación de recollidas separadas de bioresiduos, aceites de cociña usados e téxtiles, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
  2. Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
  3. La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento
  4. Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
  5. Lleno al recordar los años del Conxo independiente
  6. Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
  7. Un año sin 'Isa de O Filandón': 'Queremos celebrar su vida y lo que compartió con todos nosotros
  8. La renta media se dispara 1.200 euros en Santiago: la segunda mayor de Galicia

Ribeira acende este sábado a luz da lembranza polas vítimas do coronavirus

Ribeira acende este sábado a luz da lembranza polas vítimas do coronavirus

Lula da Silva confirma que volverá a optar a la presidencia de Brasil

Lula da Silva confirma que volverá a optar a la presidencia de Brasil

Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge, ganadores del Premio San Clemente

Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge, ganadores del Premio San Clemente

Boiro leva os primeiros contedores marróns a supermercados, restaurantes e comedores

Boiro leva os primeiros contedores marróns a supermercados, restaurantes e comedores

Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista

Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista

La UE quiere evitar vertidos de pélets como el que afectó a Galicia en 2024: estas son las nuevas medidas aprobadas

La UE quiere evitar vertidos de pélets como el que afectó a Galicia en 2024: estas son las nuevas medidas aprobadas

El PSOE ordense pide junta de seguridad por las peleas y agresiones

El PSOE ordense pide junta de seguridad por las peleas y agresiones

Las listas de espera quirúrgicas mejoran en la Comunidad de Madrid: más cirugías y menos días de demora

Las listas de espera quirúrgicas mejoran en la Comunidad de Madrid: más cirugías y menos días de demora
Tracking Pixel Contents