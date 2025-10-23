ACUICULTURA
Galicia refuerza su liderazgo acuícola con otra factoría puntera en Rianxo
Rueda colocó la primera piedra de la nueva planta de envasado de Stolt Sea Farm
La multinacional Stolt Sea Farm colocó ayer en el polígono industrial de Rianxo la primera piedra de la nueva planta de adecuación a primera venta y envasado del rodaballo y lenguado que produce en sus granjas acuícolas. Al acto se sumó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien reivindicó el liderazgo de Galicia en el sector de la acuicultura, y abogó por atraer nuevas inversiones en este ámbito.
Rueda, que estuvo acompañado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, y el presidente de Stolt Sea Farm, Jordi Trías, hizo hincapié en la importancia de que «Galicia se siga consolidando y que sigamos siendo una referencia».
Destacó que muchos territorios «están compitiendo por tener este tipo de actividades y por ser hubs de acuicultura». Del mismo modo, subrayó que estas iniciativas son «industrias del futuro» y contribuyen a la soberanía alimentaria. Además, apostó por «estos nuevos enfoques de la riqueza que da el mar» sin descartar «lo que hacemos tradicionalmente y hacemos mejor que nadie». Puso además en valor el compromiso con Galicia de Stolt Sea Farm y agradeció que la compañía sea «una parte más de esa Galicia Calidade que exportamos por todas partes».
Por su parte, el presidente de Stolt Sea Farm, Jordi Trías, destacó que la compañía sigue apostando por la innovación, la calidad y el respeto por el medio natural, y señaló que la futura planta de envasado de Rianxo estará equipada con la tecnología más puntera.
El alcalde, Julián Bustelo, mostró su confianza en que la implantación de esta empresa en Rianxo marcará un antes y un después.
Cien puestos de trabajo
La construcción de la nueva planta de Stolt Sea Farm supondrá una inversión de 44,8 millones de euros y está previsto que genere 100 puestos de trabajo directos que, tras la ejecución de la segunda fase, llegarán a 173.
En esta primera fase de desarrollo del proyecto, la compañía construirá una planta de más de 21.200 metros cuadrados, la cual le permitirá ampliar la capacidad de procesado y envasado que actualmente centraliza en sus instalaciones de Lira (Carnota).
Además, la nueva factoría le permitirá automatizar el procesado del rodaballo y lenguado fresco que cría en sus granjas, lo cual le permitirá valorizar sus productos. Incorporará equipos con la más alta tecnología y eficiencia energética y productiva, y habilitará un departamento de I+D+i para avanzar en la colaboración que la empresa mantiene con los centros tecnológicos y otros agentes del ámbito de la investigación.
La planta de Rianxo se suma a las otras siete factorías que la compañía tiene en Galicia, distribuidas por Camariñas, Muxía, Carnota, Ribeira y Cervo (Lugo), en las que trabajan unas 450 personas.
Dos mil quinientas empresas con 4.500 trabajadores
Galicia es una potencia mundial en acuicultura, con un sector sólido y diversificado que agrupa a más de 2.500 empresas, da trabajo a 4.500 personas y genera una facturación superior a los 247 millones de euros anuales.
Es la principal productora de rodaballo de acuicultura en la Unión Europea y además es líder nacional en lenguado, «contando con un clúster acuícola reconocido internacionalmente por su capacidad de innovación, generación de valor añadido y creación de empleo cualificado», subrayan desde la Xunta.
La Administración autonómica considera la acuicultura un sector estratégico y, en los últimos meses, aprobó ayudas por valor de casi 60 millones de euros. Además, ya se declararon 18 proyectos industriales como estratégicos, dos de ellos aprobados, entre los que se incluye el de Stolt Sea Farm.
La referida compañía es líder en acuicultura terrestre, siendo el principal proveedor de rodaballo y lenguado de alta calidad, criados de forma sostenible y respetuosa con el medio. La innovación es uno de sus pilares y, dese la compañía destacan que el valor sus operaciones reside en los amplios conocimientos científicos, una tecnología sofisticada y unas instalaciones altamente especializadas diseñadas a medida.
Stolt Sea Farm fue fundada en 1972 en Noruega y actualmente opera en cinco países y cuenta con catorce granjas acuícolas, la mitad en Galicia.
