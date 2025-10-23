Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MAR

Luz verde a un proxecto experimental de preengorde de ameixa en batea na Pobra

O obxectivo é obter semente para o cultivo en bancos marisqueiros

Ámbito no que se desenvolverá o proxecto na costa da Pobra.

Ámbito no que se desenvolverá o proxecto na costa da Pobra. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

A Xunta de Galicia deu luz verde ambiental ao proxecto para desenvolver un proxecto de cultivo experimental de preengorde de ameixa en batea na ría de Arousa, concretamente na costa da Pobra do Caramiñal.

O proxecto refírese á autorización temporal con carácter experimental para o preengorde de diversas especies de ameixa babosa, fina, xaponesa e loura en batea, coa finalidade de obter semente para o seu cultivo posterior nos bancos marisqueiros ou en parques de cultivo.

Desenvolverase arredor das cuadrículas 95, 96 e 97 do polígono B, do distrito O Caramiñal, na ría de Arousa, próximo ao porto da Pobra do Caramiñal. En concreto, as instalacións (bateas reutilizadas de eucalipto de 550 m2 con catro flotadores de 14,4 m2) localízanse nas liñas de cuadrículas de bateas enfrontadas á costa e están integramente en dominio público marítimo-terrestre.

Segundo se conclúe no informe de impacto ambiental (IIA) emitido pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, non son previsibles efectos adversos significativos sobre a contorna derivados deste proxecto, sempre e cando se cumpra cos condicionantes fixados tanto no documento ambiental e na restante documentación analizada, como na propia resolución da Xunta.

Unha vez emitido o IIA, que non exime ao promotor da obriga de obter todas as autorizacións, licenzas, permisos ou informes que resulten legalmente exixibles para poder desenvolver o proxecto, a Consellería dálle publicidade ao seu contido a través do anuncio publicado hoxe no Diario Oficial de Galicia e da súa posta á disposición a través da páxina web da Consellería. Ademais, remitirase ao órgano substantivo, que neste caso é a Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents