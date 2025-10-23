CONCURSO
O IES Félix Muriel de Rianxo homenaxea a Castelao co certame artístico 'Cousas'
O obxectivo é fomentar a creación artística e literaria na mocidade
O IES Félix Muriel de Rianxo convocou unha nova edición do certame artístico Cousas, unha iniciativa escolar que homenaxea a figura e o legado creativo de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
O certame propón recuperar o espírito das súas “cousas”, esas breves narracións acompañadas de imaxes que combinan poesía, humor e crítica social, convidando ao alumnado galego a crear obras literarias e artísticas inspiradas nese xénero.
Da organización encárgase o alumnado de segundo de Bacharelato, que busca fomentar a creación artística e literaria na mocidade galega e manter viva a memoria cultural de Castelao.
Poderan participar as alumnas e os alumnos de ESO, Bacharelato e Formacion Profesional, que estean a estudar en Galicia e non teñan cumpridos os 19 anos o 30 de xaneiro de 2026.
O xurado estará constituido por catro persoas con recoñecemento profesional nas artes plásticas, a creación literaria, e nos ámbito artísticos, xornalístico e da docencia. O certame está dotado con tres premios de 300, 200 e 100 euros, respectivamente.
Os traballos poderán presentarse ata o 30 de xaneiro de 2026 ás 23.59 horas, e o fallo daráse a coñecer o Día da Poesía (21 de marzo) a través da web do instituto. A entrega dos premios será o 24 de abril.
