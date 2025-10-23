Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONCURSO

O IES Félix Muriel de Rianxo homenaxea a Castelao co certame artístico 'Cousas'

O obxectivo é fomentar a creación artística e literaria na mocidade

Alumnado de Bacharelato encargado da organización do certame.

Alumnado de Bacharelato encargado da organización do certame. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Rianxo

O IES Félix Muriel de Rianxo convocou unha nova edición do certame artístico Cousas, unha iniciativa escolar que homenaxea a figura e o legado creativo de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

O certame propón recuperar o espírito das súas “cousas”, esas breves narracións acompañadas de imaxes que combinan poesía, humor e crítica social, convidando ao alumnado galego a crear obras literarias e artísticas inspiradas nese xénero.

Da organización encárgase o alumnado de segundo de Bacharelato, que busca fomentar a creación artística e literaria na mocidade galega e manter viva a memoria cultural de Castelao.

Poderan participar as alumnas e os alumnos de ESO, Bacharelato e Formacion Profesional, que estean a estudar en Galicia e non teñan cumpridos os 19 anos o 30 de xaneiro de 2026.

O xurado estará constituido por catro persoas con recoñecemento profesional nas artes plásticas, a creación literaria, e nos ámbito artísticos, xornalístico e da docencia. O certame está dotado con tres premios de 300, 200 e 100 euros, respectivamente.

Os traballos poderán presentarse ata o 30 de xaneiro de 2026 ás 23.59 horas, e o fallo daráse a coñecer o Día da Poesía (21 de marzo) a través da web do instituto. A entrega dos premios será o 24 de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents