Arde parte de una carpintería de Muros tras explotar un cuadro eléctrico
La instalación resultó parcialmente dañada y no hay víctimas
Muros
La explosión en un cuadro eléctrico parece ser la causa del incendio originado hacia las 20.30 horas de este jueves en la capintería Samán de Muros, ubicada en el polígono industrial.
El fuego dañó parcialmente las instalaciones. En el incendio no hubo víctimas, pues a esa hora no había nadie en el interior de la carpintería.
Hasta el lugar se desplazaron Bombeiros GES de Muros y un importante dispositivo de emergencias para sofocar las llamas.
