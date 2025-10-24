Detenido un vecino de Boiro como presunto autor de dos incendios forestales

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia detuvo a un vecino de Boiro como presunto autor de dos delitos de incendio forestal en el marco de la operación Dark Noi, abierta a raíz de los incendios ocurridos los días 17 y 18 de agosto en los lugares de Mieites y Bermo, respectivamente, en el municipio boirense.

Ambos incendios presentaban indicios de haber sido provocados intencionadamente, en una época en la que las condiciones meteorológicas existentes y la orografía del terreno incrementaban exponencialmente el riesgo de propagación de los mismos.

Tras el análisis de la información recabada, la Policía Judicial logró identificar al presunto autor de ambos incendios, hallando 8 mecheros durante la inspección técnico-ocular del vehículo presuntamente utilizado para la comisión de los ilícitos.

Una vez conocida la identidad del presunto responsable, la Guardia Civil procedió a su detención como supuesto autor de dos delitos de incendio forestal.

Desde la Guardia Civil alertan de que "los incendios forestales no solo destruyen la flora y la fauna, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas y sus propiedades". Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que "colabore en la protección de nuestros montes".

La prevención y la colaboración, añaden, "son esenciales para evitar estos delitos" por lo que piden a quien observe cualquier actividad sospechosa o tenga información sobre un incendio, que contacte con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o cualquier otro canal de denuncia.