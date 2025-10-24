Investigan a un varón que suplantó la identidad y acosó a una mujer de Muros

La Guardia Civil investiga a un vecino de Gondomar como presunto autor de un delito de suplantación de identidad, otro de acoso y un tercero de amenazas. Los hechos fueron denunciados por la víctima ante la Guardia Civil en Muros, comunicando haber sufrido hostigamiento y amenazas telemáticamente.

Según comunicó, conoció al supuesto autor de los ilícitos a través de una conocida red social, y tras rechazar las pretensiones del investigado de mantener una relación, este comenzó a acosarla por teléfono.

Ante una nueva negativa de la víctima, el varón realizó pedidos de comida masivos a nombre de la perjudicada, en diversos locales de hosteleros tanto de Galicia como de otras comunidades autónomas, utilizando un número de teléfono oculto, los cuales nunca fueron recogidos ni abonados.

En el transcurso de la investigación, tras el análisis exhaustivo de la información recabada, los guardias civiles actuantes lograron la identificación del presunto autor de los ilícitos, y procedieron a su investigación como presunto autor de tres delitos.