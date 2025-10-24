Seis montes de la comarca, ‘capitales’ en un atlas de zonas sobre exitosa gestión forestal

Las evidencias científicas del cambio climático y los recurrentes incendios forestales (más de 58.000 hectáreas de superficie quemadas entre Galicia y Asturias solo en 2022) pusieron de manifiesto la existencia de deficiencias estructurales en la gestión forestal, evidenciando la necesidad de apostar por la innovación para implantar un modelo de gestión multifuncional y sostenible.

En esa línea, varias comunidades de montes llevan años realizando un intenso y constante trabajo transversal cuyos resultados son ya referenciales.

El proyecto Comunidades Activas e Paisaxes Resilientes a Incendios Forestais e Cambio Climático (CAPRIF-CC) acaba de publicar en su web el Atlas de áreas conservadas por comunidades locais, que recoge los casos de éxito de las buenas prácticas de 33 comunidades de montes gallegas en materia de conservación de la biodiversidad y la prevención de los incendios forestales y que suman unha superficie de 19.000 hectáreas en las cuatro provincias.

Entre ellas figuran seis del cinturón compostelano: las de Baroña (O Son), Froxán (Lousame), Fieitoso (Rianxo), Bermés (Lalín) y Costa y Rois (ambas en Rois).

La publicación del atlas forma parte de las líneas de trabajo del proyecto CAPRIF-CC, impulsado por las fundaciones Juana de Vega, Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal, Centro Tecnológico y Forestal de la Madera y Montescola, y la Asociación Galega de Custodia do Territorio, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Proyecto transfronterizo

Por otra parte, en el marco del proyecto transfronterizo Erasmus+ De monte a monte: territorios resilientes, coorganizado por la Fundación Montescola y Verdegaia (Galicia) y Veredas da Estrela (Portugal), que une a comunidades gallegas y lusas para promover formas más resilientes de gestionar los montes, 50 personas de ambos territorios participarán este fin de semana en un encuentro en montes vecinales de Baroña y Froxán.

Los participantes (los de Portugal proceden de la localidad de Serra da Estrela) tendrán la oportunidad de contrastar el desafío que las especies invasoras suponen para las comunidades locales y pondrán en práctica métodos de erradicación y control de las mismas, así como formación práctica en poda.