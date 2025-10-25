El Concello de Noia modifica el tráfico en el centro y diseña una obra de peatonalización

El alcalde de Noia, Francisco Pérez, y el portavoz municipal del BNG, Ricardo Suárez, anunciaron una modificación temporal de la circulación en las calles Travesía y Corredoira Luís Cadarso, con la finalidad de mejorar el tráfico y reducir los atascos que se venían produciendo en la calle Besteiros, en la bajada del Instituto Virxe do Mar.

La medida, que entrará en vigor de inmediato, permitirá, de manera transitoria, la incorporación a la calle Santísima Trinidade, retirando el macetero que impedía este acceso.

De este modo, se facilita la comunicación con la zona de San Lázaro sin tener que dar la vuelta completa a la villa.

Asimismo, se establecen una limitación de velocidad de 20 kilómetros por hora, la preferencia peatonal y la prohibición del paso a no residentes por la calle Travesía entre las 22.00 y las 08.00 horas, con el objetivo de garantizar la seguridad y el descanso vecinal.

El inicio de estas medidas irá acompañado de un dispositivo de la Policía Local, con el objetivo de garantizar su cumplimiento y dar seguridad a los vecinos y vecinas de la zona.

La modificación también implica un paso importante en la peatonalización del primer tramo de la Corredoira Luís Cadarso, ya que el acceso desde la Carreiriña quedará prohibido.

Esta vía, donde se encuentran la biblioteca municipal y la casa de cultura, solo podrá ser empleada por residentes para incorporarse a la Carreiriña, reduciendo así de forma notable el tráfico rodado en esta zona.

El alcalde, Francisco Pérez, destacó que "se trata de una medida provisional y práctica para mejorar la movilidad y reducir los atascos que se estaban produciendo en las horas punta”.

Según explicó, “esta actuación permitirá aliviar la circulación mientras se finaliza el Plan Integral de Movilidad de Noia, un proyecto con el que pretendemos ordenar el tráfico, mejorar el acceso al centro y priorizar la seguridad peatonal”.

Por su parte, el portavoz del BNG, Ricardo Suárez, señaló que “esta es una actuación transitoria que conjuga los intereses del vecindario de Corredoira y de San Lázaro, garantizando, por una parte, la seguridad vial de los primeros y, por otra, un acceso más fluido para los segundos”.

El edil nacionalista añadió que “el plan integral que estamos preparando analizará el conjunto de la movilidad en el municipio y servirá para avanzar en el camino de la peatonalización, en línea con lo acordado entre el BNG y el Gobierno municipal en el pacto de investidura”.