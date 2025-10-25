Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Máis de 120 libros nun ano: esta é a usuaria máis asidua da biblioteca da Pobra

Isabel Falque Estévez foi premiada polo Concello xunto a Pablo Moral López, que solicitou en préstamo 64 libros

Pola esquerda, Patricia Lojo, Pablo Moral, Isabel Falque e José Carlos Vidal.

Pola esquerda, Patricia Lojo, Pablo Moral, Isabel Falque e José Carlos Vidal. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

Ler ten premio. Que llo pregunten a Pablo Moral López e a Isabel Falque Estévez, que recibiron agasallos e diplomas que os acreditan como os lectores máis fieis das seccións infantil e adulto, respectivamente, da biblioteca municipal Victoriano García Martí, da Pobra do Caramiñal, ao longo do último ano.

O alcalde, José Carlos Vidal, e a concelleira de Cultura, Patricia Lojo, foron os encargados de entregarlles estes recoñecementos, felicitándoos pola súa "paixón e interese por seguir descubrindo novas historias".

Pablo Moral López repite como gañador. O rapaz, que xa conseguira o título en 2024, retirou un total de 64 títulos da instalación municipal desde outubro do ano pasado. Na categoría de adulto, Isabel Falque Estévez solicitou o préstamo de 127 obras.

Ademais do diploma, o rexedor e a concelleira déronlles un regalo que consistiu nunha colección de libros novos e de recente publicación. A edil de Cultura animounos a seguir cultivando este "hábito que nos permite mergullarnos e descubrir novos mundos e vivir outras vidas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents