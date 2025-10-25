Máis de 850 persoas comparten mesa e mantel no Encontro dos Maiores de Outes
Todos os asistentes foron agasallados polo Concello cuns paraugas
Outes
O alcalde de Outes, Francisco Calo, preside este sábado o multitudinario Encontro dos Maiores que se celebra no polideportivo municipal e ao que asisten unhas 850 persoas.
Pola mañá, o Concello puxo un servizo de autobús e de taxis a disposición das persoas que os necesitaban para desprazarse ata a instalación.
Ao mediodía oficiouse unha misa de campaña na Praza de Galicia, e posteriormente un grupo musical amenizou a sesión vermú.
Logo comezou o xantar no polideportivo, no que os asistentes degustaron un menú a base de polbo e carne ao caldeiro.
O grupo Élite ameniza a sobremesa, e os asistentes gozan dun animado baile.
O Concello agasallou con paraugas a todos os asistentes a este cita.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
- Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
- Bouza alerta de una 'situación dramática' en el CHUS y responsabiliza a la Xunta de los retrasos y las listas de espera
- Cabreo vecinal: «Da fenda central na Ponte Maceira tamén xa advertimos, e nin caso»
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- Santiago recuerda a Suso Díaz, padre de Yolanda Díaz y referente del sindicalismo gallego