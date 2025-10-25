Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Máis de 850 persoas comparten mesa e mantel no Encontro dos Maiores de Outes

Todos os asistentes foron agasallados polo Concello cuns paraugas

Francisco Calo, este sábado no Encontro dos Maiores de Outes.

Francisco Calo, este sábado no Encontro dos Maiores de Outes. / Cedida

Suso Souto

Outes

O alcalde de Outes, Francisco Calo, preside este sábado o multitudinario Encontro dos Maiores que se celebra no polideportivo municipal e ao que asisten unhas 850 persoas.

Pola mañá, o Concello puxo un servizo de autobús e de taxis a disposición das persoas que os necesitaban para desprazarse ata a instalación.

Ao mediodía oficiouse unha misa de campaña na Praza de Galicia, e posteriormente un grupo musical amenizou a sesión vermú.

Logo comezou o xantar no polideportivo, no que os asistentes degustaron un menú a base de polbo e carne ao caldeiro.

O grupo Élite ameniza a sobremesa, e os asistentes gozan dun animado baile.

O Concello agasallou con paraugas a todos os asistentes a este cita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents