O PSOE de Rianxo reclama melloras urxentes no campo de fútbol de Vilas e unha avaliación técnica do da Lomba

En materia urbanística, pide explicacións sobre o convenio que o Concello asinou coa Dirección Xeral do Catastro

Óscar Rial, portavoz municipal do PSOE de Rianxo.

Óscar Rial, portavoz municipal do PSOE de Rianxo. / Cedida

Suso Souto

Rianxo

O portavoz municipal do PSOE de Rianxo, Óscar Rial, rexistrou unha iniciativa no Concello para o seu debate no vindeiro pleno na que reclama actuacións urxentes no campo de fútbol de Vilas, "onde o deterioro da herba sintética impide o uso en boas condicións e supón un risco para as persoas usuarias", sinala.

Segundo Rial, dita instalación é fundamental para a vida social e deportiva do municipio, xa que acolle cada semana centos de familias e rapaces que participan en actividades deportivas e formativas.

"A mellora do campo é unha cuestión de seguridade, pero tamén de compromiso co deporte base e coa convivencia comunitaria", apunta o edil.

Así mesmo, os socialistas propoñen unha avaliación técnica do campo de fútbol a Lomba, co obxectivo de planificar con responsabilidade o seu mantemento e substitución futura, asegurando que as

instalacións deportivas de Rianxo manteñan un estándar de calidade axeitado ao uso que reciben.

En materia urbanística, o PSOE propón modificar a ordenanza que regula a parcela Z1, eliminando a obriga de reservar o 20% das vivendas como protección oficial. "Esta medida busca ofrecer seguridade xurídica aos propietarios, facilitar o avance do planeamento e abrir novas oportunidades para o desenvolvemento de vivenda no municipio", explica o portavoz socialista.

A formación tamén pon o foco "na situación fiscal de moitos veciños e veciñas que viron incrementado o IBI ata nun 300%, mesmo sen realizar melloras nas súas vivendas".

O PSOE solicita explicacións públicas sobre o convenio que o Concello asinou coa Dirección Xeral do Catastro no marco do programa PLACO, "para aclarar as causas destas subas e garantir que se

actúe con transparencia e xustiza social".

Ademais, considera necesario unificar criterios nas achegas veciñais ás obras de saneamento e abastecemento, "evitando desigualdades que non teñen xustificación técnica".

