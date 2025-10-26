Comuneros de Galicia y Portugal se alinean para crear montes más resilientes en Barbanza y Serra da Estrela

Este fin de semana, cincuenta socios de comunidades de montes llegados de distintos puntos de la geografía gallega y de Portugal se reunieron en Baroña (O Son) y Froxán (Lousame) para conocer y aplicar distintos métodos para el control de especies exóticas invasoras, como el eucalipto y la acacia.

El encuentro se produjo en el marco del proyecto europeo Erasmus+ De monte a monte: territorios resilientes, que se inició en septiembre de 2024 y se prolongará hasta abril de 2026.

Los comuneros lusos procedían de la localidad de Figueiró da Serra, que los de Barbanza ya visitaron el pasado mes de abril en el marco de este programa.

Durante estas dos jornadas tuvieron ocasión de contrastar el desafío que la existencia de especies invasoras supone para las comunidades locales y pusieron en práctica métodos para la erradicación y control de las mismas.

El objetivo es promover en las comunidades de montes gallegas y portuguesas formas de gestión del territorio más resilientes frente al cambio climático, los incendios forestales y la pérdida de biodiversidad. Y, en esa línea, trabajaron este fin de semana compartiendo experiencias y formándose.

Dos de los participantes en el encuentro, en una sesión de trabajo. / Cedida

El sábado participaron en una actividad de eliminación de eucaliptos y acacias en montes sonenses, y luego visitaron el castro de Baroña y la playa de Area Longa. Y este domingo asistieron a un curso de trabajo seguro con motosierra y a otro de poda de frondosas.

Este encuentro se produjo en una comarca, la del Barbanza, en la que el monte vecinal tiene especial relevancia. El 54% del territorio de Porto do Son es monte vecinal. El porcentaje es del 48% en Boiro, del 45% en Lousame, del 42% en Muros, del 41% en Dodro y del 39% en Rianxo.

"Esos porcentajes son muy importantes y, sin embargo, los montes vecinales del Barbanza no están debidamente protegidos ni se tiene en cuenta a los comuneros a la hora de adoptar las importantes decisiones que afectan a esos territorios", señala Joám Evans, de la Fundación Montescola.

El presidente de la comunidad de montes de Baroña, Ovidio Queiruga, en el centro, durante una charla. / Cedida

El proyecto, financiado por la Unión Europea, está coorganizado por la Fundación Montescola y Verdegaia (en Galicia) y Veredas da Estrela (de Serra da Estrela, en Portugal).

Los comuneros de Barbanza y Serra da Estrela tienen importantes problemas y retos en común, por lo que este encuentro permite que trabajen juntos para afrontar retos que también son comunes.

La constante amenaza de los incendios forestales, el abandono de la tierra o la desaparición de usos tradicionales como la ganadería requieren aplicar políticas forestales para crear un monte más resiliente.

El encuentro incluyó una actividad de eliminación de eucaliptos y acacias en Baroña. / Cedida

Y, en ese sentido, las dos comarcas implicadas en este proyecto son referentes. "La comunidad de montes de Baroña es especialmente ejemplar por su capacidad de generar una actividad económica sostenible que crea empleo local, diversificando la explotación", explica Evans.

"En cuanto a los comuneros de Serra da Estrela, es muy interesante el proceso participativo que han puesto en marcha para hacer frente a la amenaza de los incendios forestales, implicando a los propietarios de montes abandonados en una firme apuesta por la resiliencia de la superficie forestal: recuperando cultivos, plantando especies autóctonas, reintroduciendo el silvopastoreo, etc.", señala Joám Evans.