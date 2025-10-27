Boiro e A Pobra animarán o Samaín cun túnel e un xardín do terror
A alameda pobrense e o centro social boirense acollerán as actividades
O Concello da Pobra do Caramiñal deseñou varias actividades para que veciños e visitantes poidan celebrar o Samaín convertendo de novo a alameda nunha auténtica pasaxe do terror. Así o confirmou a concelleira de Cultura, Patricia Lojo, quen explicou que esta cita «vai gañando en número de adeptos ano tras ano». As actividades levaranse a cabo o venres 31.
Por unha banda, o Xardín do Terror estará dispoñible desde as 20.00 horas. As persoas que participen nesta iniciativa farán un percorrido pola alameda, que estará ambientada con decoración propia da época.
«Ao longo da visita, os valentes que se atrevan a entrar recibirán varios sustos cos que se lles meterá o medo no corpo», tal e como explicou a concelleira. Ás 21.00 horas terá lugar a proxección da película La autopsia de Jane Doe no Teatro do Cine Elma. As actividades son de balde e non requiren de inscrición previa. O Teatro Cine Elma estará tamén ambientado con decoración de Samaín.
Tamén o Concello de Boiro promove un Túnel do Terror para festexar o Samaín, unha proposta que organiza o grupo de voluntariado Turbina. Será o venres 31 no local Leñaverde do centro social de Boiro, con sesións para público familiar (de 6 a 12 anos) de 18.30 a 20.00 horas, e xuvenil (maiores de 12) de 21.30 a 22.30 e de 23.00 a 00.00.
A edil de Cultura, María Outeiral, presentou a actividade xunto con Martín López e Carlos Torrado, do grupo Turbina.
