El Gobierno de Noia denuncia el cargo de "gastos injustificables e ilegales" del grupo municipal del PP al Concello

El Gobierno local de Noia (PSOE-Marea Cidadá) ha contratado un servicio de asesoría jurídica para evalura el alcance de los gastos que, supuestamente, el grupo municipal del PP pasó al Concello pese a que corresponderían a este partido.

El Ejecutivo local asegura haber verificado este lunes la "veracidad" de estos hechos, y señala que se trata de "gastos injustificables y, en algunos casos, directamente ilegales, que incluyen pagos en hoteles, comidas para dos personas y consumiciones sin relación alguna con la actividad institucional o política municipal".

Una vez que disponga del informe de la asesoría externa, el Gobierno local determinará "los pasos legales y administrativos que procedan, con el objetivo de restituir la transparencia y recuperar los fondos públicos empleados indebidamente".

Una de las facturas que, según el Gobierno local, cargó el grupo municipal del PP de Noia al Concello. / Cedida

El alcalde de Noia, el socialista Francisco Pérez, señaló que "las facturas que se están conociendo son injustificables; hay gastos en hoteles, comidas para dos personas y conceptos que nada tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad pública. No vamos a mirar para otro lado: la ciudadanía merece saber en qué se gastó cada euro del Ayuntamiento”.

Por su parte, el teniente de alcalde, Manolo Seijas (de Marea Cidadá) señaló que "no estamos hablando de errores menores, sino de prácticas que ponen en cuestión la confianza vecinal. Todos los informes técnicos señalaban que eran gastos injustificables, y el Partido Popular utilizó su posición en el Gobierno durante años para escapar al control y la supervisión del Ayuntamiento".

"Por la gravedad de los hechos (especialmente si se confirma que el anterior alcalde cargó gastos no justificables al grupo municipal), consideramos que resulta moral y políticamente insostenible que continúe en el cargo o esté vinculado a responsabilidades públicas. Por eso, hacemos un llamamiento a su dimisión inmediata, como acto mínimo de responsabilidad ante la ciudadanía", añade Manuel Seijas.

El actual Gobierno municipal reafirma su compromiso "con una gestión pública basada en la transparencia, la responsabilidad y el respeto absoluto por los recursos de todos los vecinos y vecinas de Noia".

Entre las facturas que supuestamente el grupo municipal del PP de Noia cargó al Concello, figuran una del Hotel Restaurante Elisardo, del 18 de agosto de 2018, por importe de 229 euros, correspondiente a una comida en la que de degustaron zamburiñas, navajas, pulpo, lenguados, rape y cazuelas; otra del Restaurante Marico, del 19 de febrero de 2018, por 115 euros, en concepto de, entre otros productos, bacalao, lenguado y solomillo; o una de 1.500 euros por "pinchos navideños".

El edil no adscrito Luis Alamancos (que tras abandonar el PP apoyó la moción de censura contra el popular Santiago Freire y ahora forma parte del Ejecutivo) dijo que "este es uno de los motivos por los que salí, asqueado, del entorno del señor Freire. Pero aún queda mucho más por saberse, y si no, tiempo al tiempo. En política hay un principio irrenunciable, que algunos seguimos: estamos para servir a los ciudadanos, no para aprovecharnos de ellos".

El edil José Pérez, portavoz municipal del NO.I.A., la formación que formó parte del Gobierno bipartito presidido por Santiago Freire, dice no tener conocimiento de las supuestas irregularidades que el actual Ejecutivo atribuye al PP. "Nuestro partido se ajusta a las indicaciones del departamento de Intervención del Concello en lo referente a los gastos", indicó.

Por su parte, el exalcalde Santiago Freire dijo, en declaraciones a este diario, que los gastos presentados por el grupo municipal del PP se presentaron en el Concello con cargo a la asignación anual que le corresponde a cada partido político, que en el caso del PP es de 7.000 euros".

Según Freire, "cada partido dedica esa asignación a alquiler de sede, si la tiene, a reuniones, actividades, pinchos y demás". "Eso está regulado y cada partido decide el destino de esa asignación".

Tras reconocer que "siempre puede haber reparos puntuales por parte del departamento municipal de Intervención", Freire apunta que "todos los partidos tienen reparos en sus gastos, y unas veces se levantan y otras no; en todo caso, depende de la interpretación de Intervención".

Según el exregidor, el actual Gobierno "está usando esto para hacer polémica".