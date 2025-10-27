Truco ou trato: o comercio de Boiro prepárase para un doce Halloween
Os establecementos repartirán entre os clientes bolsas de piruletas, e sortearanse tres cestas de caramelos
A Asociación Boirense de Empresas (ABE) pon en marcha unha nova campaña baixo o lema Truco ou trato no comercio local, unha iniciativa coa que se busca animar a veciñanza a visitar e mercar nos establecementos de Boiro coincidindo coa celebración do Halloween, especialmente o venres 31 de outubro, cando se agarda unha gran afluencia de público polas rúas da vila.
Para reforzar o ambiente festivo, a ABE distribuirá entre os comercios asociados bolsas de piruletas, que os establecementos poderán entregar aos seus clientes como agasallo durante esa xornada.
Ademais, a iniciativa completarase cunha campaña en redes sociais baixo o mesmo lema, na que se difundirá o espírito do Truco ou trato no comercio local e se organizará un sorteo de tres cestas de caramelos de Halloween entre todas as persoas que participen no concurso de comentarios publicado nos perfís de ABE. O sorteo e entrega das cestas realizarase o venres 31 de outubro.
Con esta acción, a ABE pretende impulsar o consumo local, fomentar a participación dos comercios nas campañas colectivas e contribuír a crear un ambiente atractivo nas rúas durante unha data moi esperada polos máis pequenos e polas familias.
“Queremos que o comercio de Boiro tamén se contaxie do espírito de Halloween e que as familias desfruten da experiencia de facer o seu truco ou trato nas tendas da vila”, explican desde a Asociación Boirense de Empresas.
A campaña forma parte das accións anuais de dinamización comercial promovidas pola ABE, co obxectivo de reforzar a relación entre comerciantes e clientela, e facer de Boiro un referente de comercio próximo, vivo e cheo de actividade.
- ¿Cómo has quedado en la Carreira Pedestre? Consulta la clasificación
- La Carreira Pedestre, en directo: David de la Fuente y Uxía Pérez ganan la carrera tras un final de infarto
- David de la Fuente, Uxía Pérez y dos formas de triunfar en la Pedestre
- Vivir solo en Santiago: «Tiene sus desventajas, pero para mí es un privilegio»
- Así ha sido la 46ª Carreira Pedestre de Santiago
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
- Todo queda en casa: negocios de Santiago que florecen en familia
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España