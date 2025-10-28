Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colle forma en Aguiño o Centro de Deportes Náuticos

Comezou a instalación das estruturas prefabricadas de formigón que conforman o exterior da nave

Inicio da instalación das estruturas prefabricadas do Centro de Deportes Náuticos de Aguiño.

Inicio da instalación das estruturas prefabricadas do Centro de Deportes Náuticos de Aguiño. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

O Centro de Deportes Náuticos de Aguiño (Ribeira) comeza a tomar forma coa instalación das estruturas prefabricadas de formigón que conforman o exterior da nave. As paredes estarán xa colocadas en novembro, e, en decembro, a cuberta.

Unha vez rematada a fase centrada no exterior, comezarán os traballos no seu interior para rematar a obra en marzo de 2026. Despois será o momento do equipamento.

A construción ten 1.156 metros cadrados. Na planta baixa ubicaranse o almacén de embarcacións, o foso de adestramento, a recepción e o aseo e, na primeira, o salón multiúsos con aula e cociña office, despacho, aseo adaptado, vestiarios, ximnasio e almacén. O importe da obra é de 1.179.750 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents