La depuradora de Ribeira incumple los parámetros de vertido a la ría y el contrato de su gestión está caducado

El PP y el PBBI de Ribeira, que integran el nuevo bipartito, aprobaron en el pleno de este lunes destinar la totalidad del POS Adicional de 2025 de la Diputación que le corresponde al Concello (421.000 euros) a gasto corriente de los servicios de alumbrado público y limpieza viaria.

Desde la oposición, el BNG criticó que se destinase la totalidad de la cuantía a tal fin, "en vez de a obras de saneamiento, abastecimiento de agua potable o pavimentación". Y también el PSOE lo consideró "excesivo".

Desde el Gobierno, la edil de Economía e Facenda, Herminia Pouso (PBBI), reprochó al anterior Gobierno, que presidía el nacionalista Luis Pérez, que "las partidas presupuestarias tomaron otros derroteros sin mi conocimiento" (ella era edil con las mismas responsabilidades en el tripartito que entonces formaban BNG, PBBI y PSOE).

"Se desbocó el gasto por falta de control", añadió Pouso, quien, dirigiéndose al BNG y al PSOE, dijo que "ustedes estaban por tirar hacia adelante de cualquier manera".

Desde el PP, Ana Barreiro se dirigió también a la oposición diciendo que "estamos tapando los agujeros que ustedes dejaron en dos años y medio".

Luis Pérez (BNG) les respondió a ambas señalando que el PBBI, que tras la moción de censura gobierna de nuevo, pero ahora en coalición con el PP, "estuvo gobernando con nosotros, pero ahora tiene que justificar de algún modo el giro que hizo con la moción de censura". "Herminia Pouso tenía entonces dedicación exclusiva; entiendo que estaba haciendo su trabajo", añadió.

Y, para incidir en la argumentación de que el Concello necesita destinar los 421.000 euros del POS a gasto corriente por la mala gestión económica de la que culpa al anterior Gobierno, la alcaldesa, María Sampedro (PP), dijo que "hay que hacer frente a muchos gastos, y no se puede hacer si no hay liquidez".

A renglón seguido, la regidora denunció la dejadez de su antecesor , Luis Pérez, responsabilizándole del expediente abierto por Augas de Galicia por el incumplimiento de los parámetros de vertido a la ría de la depuradora de aguas residuales.

"Augas de Galicia le notificó esos problemas al Concello en abril, los reiteró en mayo y, de nuevo, el pasado 23 de septiembre. Y ustedes no hicieron nada al respecto", señaló.

Es más: la regidora acusó al anterior Gobierno local de no haber ejecutado en la depuradora obras que se habían proyectado. En concreto, y ya en declaraciones a este diario, aludió a una mejora del emisario submarino, "que se contempló en 2023 por importe de 54.000 euros y para la que se aprobó un suplemento de crédito, que se presupuestó como inversión en 2024 y que no se realizó", así como a la mejora del tratamiento de lodos, "que tampoco se llevó a cabo".

Tras destacar que el Concello se podría enfrentar a una sanción, la alcaldesa anunció que este miércoles se reunirá con el auditor de las instalaciones de la depuradora para pactar un cronograma de las medidas a adoptar.

Además, María Sampedro desveló que el contrato con la empresa Facsa para la gestión de la depuradora "caducó el pasado 30 de septiembre y no se renovó".

Al respecto, la regidora señaló que la gestión de la planta se sacará de nuevo a concurso, en principio por dos años, "hasta que podamos unificar el Ciclo del Agua".