Detienen en Porto do Son a un hombre que decía ser un chamán

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un hombre en el municipio coruñés de Porto do Son, que decía ser un chamán, por un supuesto delito de estafa.

Se ha declarado el secreto en torno a las actuaciones de la operación en marcha, que depende de un equipo de investigación de Madrid, por lo que no se ha trasladado mucha información.

Se han llevado a cabo registros en el domicilio del hombre detenido, en la localidad de Queiruga, conocido en la zona por hacerse pasar por un chamán.

El arresto tuvo lugar de madrugada y los agentes se llevaron varias cajas decomisadas en la vivienda. En el fuerte despliegue policial participaron varias patrullas.

Algunos vecinos de la zona califican al detenido como un hombre "extraño y algo problemático".