Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Barbanza pon en valor a súa enogastronomía con obradoiros, degustacións e agasallos nun roteiro de tapas

Sortearase unha cea para dous comensais entre todas as persoas que participen na elección do mellor petisco

Pola esquerda, Fátima Cachafeiro, Ramón Doval, Julián Bustelo, José Carlos Vidal e José Ramón Romero, na presentación.

Pola esquerda, Fátima Cachafeiro, Ramón Doval, Julián Bustelo, José Carlos Vidal e José Ramón Romero, na presentación. / Cedida

Suso Souto

Boiro

Este mércores presentouse en Boiro a undécima edición da ruta de tapas Barbanza-Arousa + Q Tapas, organizada pola Mancomunidade Barbanza-Arousa.

A iniciativa activarase esta fin de semana en Rianxo, os días 31 de outubro e 1 e 2 de novembro. Os establecementos participantes deste concello son: Xuntanza, Castelao, Vilar, R7, Costillar e Agrho da Corna.

A continuación trasladarase á Pobra do Caramiñal os días 14, 15 e 16; a fin de semana do 21, 22 e 23 celebrarase en Ribeira e a ruta de tapas deste 2025 concluirá no concello de Boiro os días 28, 29 e 30.

Nestas datas celebraranse obradoiros infantís de cociña guiados por un cociñeiro profesional, que achegarán aos máis pequenos o valor do produto local dun modo lúdico e educativo. Para participar no obradoiro infantil de Rianxo hai que anotarse.

Como é costume, os participantes poderán recibir agasallos mediante os rasca e gaña, como tapas nos establecementos participantes, botellas de viño da IXP Barbanza e Iria e lotes de produtos locais. Como novidade, este ano preséntase unha páxina web oficial da ruta con información de cada tapa e establecemento, e un mapa interactivo. Sortearase unha cea para dous comensais entre todas as persoas que participen na elección da Mellor Tapa Barbanza-Arousa 2025.

«Este ano contaremos coa participación de preto de 40 locais, que se suman con entusiasmo a esta iniciativa», destacou Julián Bustelo, presidente de turno da Mancomunidade Barbanza-Arousa.

O obxectivo da Mancomunidade é resaltar a riqueza gastronómica do territorio, así como os viños da IXP Barbanza e Iria, fomentando a actividade hostaleira en tempada baixa.

Na presentación participaron tamén a xerente da Mancomunidade, Fátima Cachafeiro; os alcaldes de Boiro, José Ramón Romero, e A Pobra, José Carlos Vidal; e o edil de Turismo de Ribeira, Ramón Doval.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents