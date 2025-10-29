O Barbanza pon en valor a súa enogastronomía con obradoiros, degustacións e agasallos nun roteiro de tapas
Sortearase unha cea para dous comensais entre todas as persoas que participen na elección do mellor petisco
Este mércores presentouse en Boiro a undécima edición da ruta de tapas Barbanza-Arousa + Q Tapas, organizada pola Mancomunidade Barbanza-Arousa.
A iniciativa activarase esta fin de semana en Rianxo, os días 31 de outubro e 1 e 2 de novembro. Os establecementos participantes deste concello son: Xuntanza, Castelao, Vilar, R7, Costillar e Agrho da Corna.
A continuación trasladarase á Pobra do Caramiñal os días 14, 15 e 16; a fin de semana do 21, 22 e 23 celebrarase en Ribeira e a ruta de tapas deste 2025 concluirá no concello de Boiro os días 28, 29 e 30.
Nestas datas celebraranse obradoiros infantís de cociña guiados por un cociñeiro profesional, que achegarán aos máis pequenos o valor do produto local dun modo lúdico e educativo. Para participar no obradoiro infantil de Rianxo hai que anotarse.
Como é costume, os participantes poderán recibir agasallos mediante os rasca e gaña, como tapas nos establecementos participantes, botellas de viño da IXP Barbanza e Iria e lotes de produtos locais. Como novidade, este ano preséntase unha páxina web oficial da ruta con información de cada tapa e establecemento, e un mapa interactivo. Sortearase unha cea para dous comensais entre todas as persoas que participen na elección da Mellor Tapa Barbanza-Arousa 2025.
«Este ano contaremos coa participación de preto de 40 locais, que se suman con entusiasmo a esta iniciativa», destacou Julián Bustelo, presidente de turno da Mancomunidade Barbanza-Arousa.
O obxectivo da Mancomunidade é resaltar a riqueza gastronómica do territorio, así como os viños da IXP Barbanza e Iria, fomentando a actividade hostaleira en tempada baixa.
Na presentación participaron tamén a xerente da Mancomunidade, Fátima Cachafeiro; os alcaldes de Boiro, José Ramón Romero, e A Pobra, José Carlos Vidal; e o edil de Turismo de Ribeira, Ramón Doval.
