O Goberno de Noia insta o PP a devolver os cartos das comidas e consumicións que lle cargou ao Concello
A interventora xa advertiu que ese tipo de gastos con militantes e simpatizantes non se poden xustificar coas asignacións municipais aos partidos
O tenente de alcalde e concelleiro de Facenda de Noia, Manuel Seijas, instou o grupo municipal do PP a devolver os cartos que percibiu do Concello nos últimos anos por comidas, ceas e consumicións con cargo á asignación municipal que lle corresponde para o seu funcionamento.
Seijas insta tamen o exalcalde, Santiago Freire, «a pedir perdón e entregar a acta de dil» e considera que os edís populares «estaban vivindo ben a conta dos veciños», polo que «deben asumir responsabilidades». «Non pode vir a un pleno alguén que estivo bebendo cubalibres a conta do Concello», dixo Seijas.
O Goberno local segue recompilando facturas e tíckets que os populares cargaron ao Concello, durante o mandato de Freire, en hoteis, restaurantes e cafeterías (ás presentadas dende 2019 súmanse outras dende 2015).
Ao respecto, a interventora municipal xa advertiu nun informe en 2021 que non se considera un gasto vinculado ao funcionamento do grupo municipal o financiamento de comidas cos simpatizantes e afiliados dun partido, polo que non se deben incluír na xustificación de gastos con cargo á asignación anual para os grupos municipais, que no caso do PP é de sete mil euros.
Asimesmo, a interventora advertiu que, no caso do PP, achegáronse ese ano (2021) gastos en hostalería por 4.538 € que non se poden considerar de funcionamento do grupo municipal e que, ademais, para reunións de traballo «dispoñen da súa sede ou das dependencias do Concello».
