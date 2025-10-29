Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Goberno de Noia insta o PP a devolver os cartos das comidas e consumicións que lle cargou ao Concello

A interventora xa advertiu que ese tipo de gastos con militantes e simpatizantes non se poden xustificar coas asignacións municipais aos partidos

Santiago Freire, terceiro pola esquerda, dos demais concelleiros do PP de Noia.

Santiago Freire, terceiro pola esquerda, dos demais concelleiros do PP de Noia. / Suso Souto

Suso Souto

Noia

O tenente de alcalde e concelleiro de Facenda de Noia, Manuel Seijas, instou o grupo municipal do PP a devolver os cartos que percibiu do Concello nos últimos anos por comidas, ceas e consumicións con cargo á asignación municipal que lle corresponde para o seu funcionamento.

Seijas insta tamen o exalcalde, Santiago Freire, «a pedir perdón e entregar a acta de dil» e considera que os edís populares «estaban vivindo ben a conta dos veciños», polo que «deben asumir responsabilidades». «Non pode vir a un pleno alguén que estivo bebendo cubalibres a conta do Concello», dixo Seijas.

O Goberno local segue recompilando facturas e tíckets que os populares cargaron ao Concello, durante o mandato de Freire, en hoteis, restaurantes e cafeterías (ás presentadas dende 2019 súmanse outras dende 2015).

Ao respecto, a interventora municipal xa advertiu nun informe en 2021 que non se considera un gasto vinculado ao funcionamento do grupo municipal o financiamento de comidas cos simpatizantes e afiliados dun partido, polo que non se deben incluír na xustificación de gastos con cargo á asignación anual para os grupos municipais, que no caso do PP é de sete mil euros.

Asimesmo, a interventora advertiu que, no caso do PP, achegáronse ese ano (2021) gastos en hostalería por 4.538 € que non se poden considerar de funcionamento do grupo municipal e que, ademais, para reunións de traballo «dispoñen da súa sede ou das dependencias do Concello».

