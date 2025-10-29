A Pobra conmemora o 159 aniversario do nacemento de Valle-Inclán, un símbolo para o municipio
A programación das xornadas dedicadas ao escritor continuará este domingo coa representación da obra 'Xan Quinto e outros romances de cego'
O Concello da Pobra celebrou este mércores o acto central das XXVII Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán cunha ofrenda cívica que serviu para conmemorar o 159 aniversario do nacemento do autor. Á cita asistiron a concelleira de Cultura, Patricia Lojo, as edís Estefanía Ramos e Amparo Cerecedo, o director do Museo Valle-Inclán, Antonio González, o neto, biógrafo e investigador da obra de Valle-Inclán, Xaquín del Valle-Inclán Alsina, e outros edís da Corporación.
Durante a súa intervención, a concelleira de Cultura definiu a Valle-Inclán como un "símbolo e unha referencia do municipio", incidindo en que "o pasado, o presente e o futuro da Pobra e do autor están estreitamente entrelazados ata o punto de que non poderíamos falar do noso concello sen mencionar o escritor".
Na ofrenda, Lojo lembrou que A Pobra do Caramiñal foi o lugar de nacemento dos pais do autor, a localidade onde a súa familia tiña unha propiedade "e onde Valle-Inclán gardaba recordos da infancia e da súa xuventude e un auténtico refuxio espiritual e creativo que o inspirou para asinar boa parte das súas obras".
A actividade arrincou coa música do grupo Xiada, que fixo unha ruada musical polos principais espazos da vila: alameda, mercado municipal e prazas de García Martí, Cantón da Leña, Fonte dos Catro Canos e Galicia. A continuación levouse a cabo a ofrenda floral diante do monumento situado no Cantón da Leña.
Próximas actividades
A programación das xornadas continuará este domingo, 2 de novembro, ás 12.30 horas. Ese día, a alameda acollerá a primeira das representacións de rúa de Títeres Alakrán: Xan Quinto e outros romances de cego, con Borja Ínsua, que continuará despois na Praza da Fonte dos Catro Canos.
O sábado, 8 de novembro, ás 11.30 horas, celebrarase no Museo Valle-Inclán, na sala de iconografía contemporánea, un obradoiro de caligrafía artística impartido por Alba Farto, baixo o título Arte da rotulación e lettering, dirixido á mocidade e persoas adultas.
O ciclo pecharase o sábado 15 de novembro, ás 20.00 horas, coa representación de Teatro en Punto, que levará á rúa a obra A miña irmá Antonia, unha das novelas breves de Valle-Inclán, con dirección de Gloria Rico Galán. A función desenvolverase na alameda e continuará na Praza Fonte dos Catro Canos.
- Un tren de borrascas releva al anticiclón: Galicia se prepara para un Todos los Santos pasado por agua
- Una nueva figura administrativa acelera la construcción del Cesga del siglo XXI
- Así sería el futuro del edificio Castromil de Santiago demolido hace 50 años
- El calvario de la dueña de A Gramola hasta conseguir la orden de alejamiento del sintecho desnudo de Cervantes
- El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento
- Detienen a los tripulantes de un pesquero de Camariñas por presunto uso de dinamita
- Confirmado el calendario laboral de Galicia 2026: doce festivos comunes y cuatro grandes puentes
- La capital barcalesa se mide con la primera división: «É bo para o bar e coñecen unha vila bonita»