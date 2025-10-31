La Corporación de Rianxo aprueba el proyecto para habilitar un centro de día en el Pazo de Rianxiño

La Corporación municipal de Rianxo aprobó, con los votos a favor de Rianxo en Común, PP y BNG, el proyecto técnico para la construcción del centro de día en el Pazo de Rianxiño.

Las actuaciones a llevar a cabo consisten fundamentalmente en dotar al espacio anexo al histórico edificio de una nueva distrubución, con espacios mejor iluminados y accesibles. Contará con 360 metros cuadrados de superficie útil y con todas las prestaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del servicio.

También se aprobó la solicitud de cofinanciación a la Diputación de A Coruña para materializar este proyecto, que requiere una inversión superior a 170.000 euros.

El alcalde, Julián Bustelo, destacó que el proyecto fue redactado con el asesoramiento de personal experto en este tipo de equipamientos y que ya obtuvo la autorización de Patrimonio Cultural.

El PSOE se abstuvo, dejando claro que no está contra la creación del centro de día. «El proyecto debe afrontarse desde otra perspectiva», señala el portavoz socialista, Óscar Rial, quien añade que «se pretende ejecutar la obra sin tener nada en firme sobre la gestión del servicio. Si va a ser de gestión privada, la inversión de la obra también debiera serlo. No sabemos quién ni cómo lo va a gestionar». Además, para el PSOE «tanto la obra como la gestión debería asumirlas la Xunta».

Tras solicitar un crédito, el Concello adquirió el Pazo de Rianxiño en 2029 por 1,6 millones y lo puso a disposición de la Xunta, pero nunca logró arrancarle el compromiso para reformarlo y acondicionarlo. «Si en algún momento el Concello de Rianxo decide poner en marcha el centro de día en el Pazo de Rianxiño, la Xunta mantiene su oferta: colaborar en su financiación a través de ayudas directas a los usuarios», explicó en su momento la Consellería de Política Social.