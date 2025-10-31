La Policía Nacional detiene a dos personas y desmantela un importante punto de tráfico de drogas en Ribeira

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Ribeira (de la Unidad de Prevención y Reacción) y guías caninos de la Comisaría Provincial de A Coruña llevaron a cabo una nueva operación antidroga este jueves, denominada Rose II, y detuvieron a dos personas por tráfico de drogas.

Tras varios meses de investigación, se ha procedido a desmantelar un importante punto de tráfico de drogas en dicha localidad, dedicada al suministro de sustancias estupefacientes en toda la comarca del Barbanza.

Han sido dos los detenidos. El principal investigado utilizaba su vivienda familiar para la venta de drogas e incluso permitía su consumo en el interior. La otra persona detenida le daba apoyo y hacía las veces del principal investigado cuando este se encontraba ausente.

Dentro de este operativo policial contra el tráfico de drogas en Ribeira, la Policía Nacional destaca como resultado de los dos registros la incautación de 1.092 gramos de cocaína y 7,2 gramos de heroína, así como la "sorprendente" cifra de 31.080 euros.

Además de la sustancia estupefaciente y el dinero, se han podido intervenir balanzas de precisión y útiles para la manipulación y el consumo de la droga, sustancia para el corte y su adulteración, cuadernos con anotaciones que infieren las distintas compraventas de droga al por menor, dos pistolas simuladas, tres escopetas, una catana y varios efectos de procedencia desconocida, como tres patinetes eléctricos y una bicicleta eléctrica.

En el dispositivo policial para llevar a cabo los registros domiciliarios se contó con el apoyo operativo de la UPR, especializada en entradas y seguridad de espacios, y guías caninos, especializados en la detección de drogas y billetes de curso legal, ambos de la Comisaría Provincial de A Coruña.

Tras tramitarse las correspondientes diligencias policiales, los detenidos serán puestos a disposición judicial.