LITERATURA
Convite dende Ribeira a introducirse no mundo felino
A escritora Ánxela Gracián presentou ‘Honorata e a casa das palabras gardadas’
A escritora e tradutora Ánxela Gracián presentou no Centro Cultural Lustres Rivas, de Ribeira, o libro Honorata e a casa das palabras gardadas. Unha obra na que a autora convida a facer unha viaxe polo mundo felino, facendo tamén énfase na importancia dos libros como unha ferramenta para que o narrado perdure no tempo.
Subliñou ademais a forte presenza dos felinos nos relatos e vidas de numerosos escritores como Borges ou Fina Casalderrey.
O acto estivo presidido pola alcaldesa, Mariola Sampedro; a profesora da Universidade de Santiago, Marta Neira e o escritor e editor Antonio Piñeiro.
Marta Neira subliñou que o libro «é un canto á amizade, á igualdade e ao respecto pola diferenza», algo que, engadiu, se exemplifica nos numerosos gatos que xeran un vínculo e, chegado o momento, acaban nunha casa onde os ratos lles contarán relatos»
A rexedora incidiu na importancia de trasladar estes valores aos máis pequenos. «A literatura permítenos viaxar traspasando os límites marcados polo tempo e o espazo para vivir historias reais ou ficticias. E isto adquire maior significado cando falamos dos nenos», afirmou.
O escritor e editor de Bourel, Antonio Piñeiro, fixo un repaso pola ampla traxectoria da autora, con especial énfase na narrativa e na poesía. Así mesmo, fixo fincapé na dificultade de escribir para nenos, de adaptar a linguaxe e o contido do imaxinario dos adultos para levalo ao universo infantil.
- Galicia, bajo la lluvia en el Puente de Difuntos: estos serán los días más pasados por agua
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Declaración de impacto ambiental positiva para una gran mina de cuarzo en la comarca de Ordes
- Negreira reúne a antiguos directores y docentes en el 50 aniversario del Colexio O Coto
- Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada
- Comienza el derribo de la casa nº 6 para unir rúas y humanizar O Milladoiro
- Conxo Aberto exige a la Xunta restaurar los terrenos afectados por las obras de la senda paralizada
- Vandalizan el mural solidario de Pontepedriña pintado a principios de este año