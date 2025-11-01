'Cuelan' 52.500 dólares falsos a bancos de Barbanza y se enfrentan a 44 años de cárcel

La Audiencia Provincial, en su sede de Santiago, juzgará el jueves, día 6 de noviembre, a los cuatro acusados de estafa por cambiar 52.500 dólares en billetes falsos a través de operaciones bancarias en diversas entidades de Barbanza.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos una pena de 11 años de cárcel y una multa de 65.000 euros, además de las correspondientes indemnizaciones a las entidades estafadas.

Los hechos sucedieron en los años 2019 y 2020 y, en total, los encausados obtuvieron 54.676,12 euros, tras realizar un total de 14 operaciones de ingresos de billetes de dólares falsos en oficinas de Caixabank, Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell de Ribeira, A Pobra, Boiro y Vilagarcía de Arousa.

Los presuntos estafadores realizaban ingresos en sus cuentas y después retiraban el dinero, ya canjeado en euros, llegando incluso uno de ellos a realizar transferencias a favor de otro de los acusados.

Fuga y olvido del dinero

El 15 de enero de 2020, según recoge el escrito de la Fiscalía, uno de los encausados acudió a una sucursal del Banco Sabadell de Boiro para realizar un ingreso de 5.000 dólares en la cuenta de otro de los estafadores.

Una operación que no se llevó a cabo ante las sospechas que indujo a los empleados de la entidad, por lo que abandonó precipitadamente el lugar olvidando el dinero. Horas después el supuesto beneficiario acudió a la entidad para reclamarlo, pero le fue denegado y, al día siguiente, se personó el portador de los 5.000 dólares para recuperarlos.

De allí se desplazó a una oficina de Vilagarcía para intentar ingresar 4.900 dólares, pero también fracasó en su intento al requerirle los empleados que justificase la procedencia del dinero. Ese mismo día acudió a otra entidad bancaria de Padrón solicitando el cambio de 4.800 dólares a euros, siéndole denegada también dicha operación.