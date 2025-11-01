SUCESO
Un hijo hiere de gravedad a su padre en Ribeira tras asestarle varias puñaladas
El joven ya ha sido detenido y la víctima fue trasladada al hospital
Una brutal agresión sobresaltó esta tarde a los vecinos de lugar de Vixán (Ribeira), donde un joven apuñaló y dejó gravemente herido a su padre. El agresor, un veinteañero, fue detenido poco después, y la víctima, de algo más de 50 años, fue trasladada de urgencia al Hospital do Barbanza.
Hasta el lugar se movilizaron, además de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, además de agentes de la Policía Científica para recabar todas las pruebas en el lugar de los hechos.
Al parecer, padre e hijo iniciaron una discusión en la vivienda en la que residían, pero el enfrentamiento continuó en la calle, donde la víctima fue localizada tendida sobre el asfalto, malherida tras haber recibido varias puñaladas. Ambos residen en una casa en Vixán desde hace poco tiempo y, de hecho, muchos de los vecinos no les conocen.
En la zona se congregaron numerosos vecinos, alarmados y consternados por lo sucedido.
Hasta el lugar también se trasladó la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, quien lamentó lo sucedido "pois non é prato de bo gusto para ninguén que acontezan estes feitos ni ter que pasar por estes tragos amargos". Aguarda que "o ferido teña unha pronta recuperación, e que os corpos e forzas de seguridade poidan facer o seu traballo para esclarecer todo o sucedido".
