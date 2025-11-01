Rianxo agraciado con el millón del sorteo de Euromillones

La Administración de Loterías número 2 de Rianxo, O Mexillón de Ouro, selló el boleto agraciado con el millón de euros del sorteo de EuroMillones del viernes. El código de la papeleta premiada es TVJ93046.

El despacho de loterías, ubicado en el número 38 de la Rúa do Medio, está regentado desde hace unos tres años por José Rodríguez y Judith Álvarez, quienes, además de sentirse muy felices por haber repartido este importante premio, aguardan que el agraciado pueda ser un vecino de la localidad rianxeira.

Cabe recordar que el pasado año, este mismo premio fue repartido en Ponteceso y Vimianzo. Curiosamente, el agraciado en la localidad pontecesana en junio de 2024 se enteró de que era el afortunado cuando fue a comprobar el boleto en la administración donde lo había sellado, que regenta Ernesto Moreira, en Pazos. En la capital de Soneira el premio lo repartió la administración número 1, regentada por Irene Rodríguez.

.