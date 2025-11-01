Ribeira proyecta la puesta en valor de la planta de salazón de Castiñeiras

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y su homólogo de Cultura, José López, presentaron este viernes en Ribeira el Catálogo de bens de valor cultural no litoral, que contribuirá a poner en valor el patrimonio costero de Galicia. Un documento que recoge 1.582 elementos, siendo la comarca del Barbanza la que más elementos tiene incluidos (313, de los que 53 están en Ribeira).

La presentación tuvo lugar ante la antigua planta de salazón de Castiñeiras, uno de esos bienes catalogados y para la que el Concello ribeirense está redactando ya un plan de recuperación y puesta en valor. Así lo confirmó la alcaldesa, María Sampedro, quien indicó que se contempla una inversión de 150.000 euros.

La antigua planta de salazón de Castiñeiras está a los pies de la playa de O Castro. La actuación proyectada se llevará a cabo en el marco del Plan de Sustentabilidade Turística. El proyecto consistirá en consolidar y poner en valor la edificación y en la creación de un mirador (con columpios) hacia la rampa en la que atracaban las embarcaciones, reforzando así el vínculo del inmueble con el mar.

Hace una década, cuando el entonces Ministerio de Medio Ambiente se puso manos a la obra para derribar las ruinas de la antigua fábrica de Conservas Castiñeiras, para recuperar la zona y convertirla en la gran área de esparcimiento que es hoy, se encontró con los restos de la antigua planta de salazón, construida a principios del siglo XIX y que se encontraban bajo tierra en buen estado de conservación.

De todos los inmuebles inventariados en Barbanza, más del 50% pertenecen a las categorías de bienes arquitectónicos o industriales (faros, molinos, antiguas fábricas y otros edificios de carácter industrial) por lo que serán susceptibles de un cambio de uso respecto de aquel para el cual fueron concebidos originalmente, siempre que sea compatible con su conservación.

El catálogo, aprobado el pasado lunes por el Consello da Xunta, está a exposición pública para recibir aportaciones que lo enriquezcan (ya se recogieron 15).

La primera puerta

José López dijo que dicho catálogo «va a permitir poner en valor el inmenso patrimonio del litoral gallego» y que la nueva Lei do litoral «nos permitirá abrir muchas puertas; la primera de ellas, para ordenar ese gran tesoro que queremos mostrar al mundo».