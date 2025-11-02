El padre apuñalado por su hijo en Ribeira, en estado crítico: el agresor pasa el lunes a disposición judicial

El hombre que fue apuñalado por su hijo en la tarde del sábado en el lugar de Vixán, en Ribeira, se encuentra ingresado en estado crítico en la UCI del Hospital Clínico de Santiago, a donde fue trasladado tras recibir las primeras asistencias en el Hospital do Barbanza.

En las últimas horas, su situación se ha mantenido estable, dentro de la extrema gravedad de las heridas sufridas. Al parecer, el hombre, de 57 años, presentaba diversas puñaladas en el cuello y en el abdomen.

Por su parte, el agresor se encuentra en los calabozos de la Policía Nacional y está previsto que pase a disposición judicial el lunes, dado que los investigadores todavía aún no han concluido las diligencias.

La agresión se produjo en torno a las 14.00 horas del sábado en una vivienda de Vixán, en la parroquia de Carreira. Todo apunta a que padre e hijo iniciaron una discusión en el interior de la casa, pero el enfrentamiento continuó en la calle, donde la víctima fue localizada, tumbada en el asfalto.

Algunas fuentes apuntan a que las disputas entre ambos venían de tiempo atrás. El hijo utilizó un cuchillo para agredir a su padre, el cual fue localizado por los agentes de la Policía en una parcela próxima al lugar del suceso.

Dicha familia no es originaria del municipio ribeirense y, al parecer habían alquilado hace un tiempo la vivienda de Vixán a la que acuden de vez en cuando, por lo que muchos de los vecinos no los conocen. No obstante, la noticia causó una gran conmoción entre el vecindario.