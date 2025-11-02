TRÁFICO
Muere una mujer de avanzada edad tras ser atropellada en Noia
El trágico suceso tuvo lugar en Sobreviñas, en la parroquia de Argalo
Una mujer, de avanza edad, perdió la vida esta tarde en Noia al ser atropellada por un vehículo. El 112 Galicia recibió el aviso a las 18.15 horas, a través de la llamada de un particular.
El trágico suceso se produjo en el kilómetro 1 de la carretera DP-1105, en Sobreviñas, en la parroquia de Argalo. A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios, nada se pudo hacer por salvarle la vida.
Hasta el lugar fueron movilizados profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Boiro, efectivos del GES de Noia, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como voluntarios de Protección Civil de la localidad.
- Comienza el derribo de la casa nº 6 para unir rúas y humanizar O Milladoiro
- Un hijo hiere de gravedad a su padre en Ribeira tras asestarle varias puñaladas
- Conciertos de noviembre en Santiago
- La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos
- Cinco personas excarceladas y seis heridos en un brutal choque frontal en Carballo
- O Milladoiro sufrirá cortes de tráfico desde este lunes hasta el final de las obras
- Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos
- Antena 3 ya rueda en Galicia su nueva serie policíaca que se desarrollará en esta ciudad de nuestra comunidad