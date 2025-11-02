Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una mujer de avanzada edad tras ser atropellada en Noia

El trágico suceso tuvo lugar en Sobreviñas, en la parroquia de Argalo

El 112 Galicia recibió el aviso a través de una llamada de un particular a las 18.15 horas.

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

Una mujer, de avanza edad, perdió la vida esta tarde en Noia al ser atropellada por un vehículo. El 112 Galicia recibió el aviso a las 18.15 horas, a través de la llamada de un particular.

El trágico suceso se produjo en el kilómetro 1 de la carretera DP-1105, en Sobreviñas, en la parroquia de Argalo. A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

Hasta el lugar fueron movilizados profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Boiro, efectivos del GES de Noia, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como voluntarios de Protección Civil de la localidad.

