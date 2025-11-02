EQUIPAMENTO
A Policía Local de Ribeira incorpora un vehículo con distintivo ambiental
Foi cofinanciado, en parte, polo Fondo de Compensación Ambiental
Ribeira
O Concello de Ribeira adquire, co apoio da Xunta, un vehículo con distintivo ambiental para reforzar o equipamento da Policía Local. O custo de 38.119,60 € foi subvencionado en parte polo Fondo de Compensación Ambiental.
A alcaldesa, María Sampedro, participou na recepción do vehículo xunto co inspector xefe do corpo policial, José Manuel Bretal, e o axente, Adrián Chorén. «Esta adquisición fortalece os medios materiais para o desenvolvemento das tarefas habituais dos axentes. E o novo coche conta con selo conforme se respecta o medio ambiente», explicou a rexedora.
- Comienza el derribo de la casa nº 6 para unir rúas y humanizar O Milladoiro
- Un hijo hiere de gravedad a su padre en Ribeira tras asestarle varias puñaladas
- Conciertos de noviembre en Santiago
- O Milladoiro sufrirá cortes de tráfico desde este lunes hasta el final de las obras
- Antena 3 ya rueda en Galicia su nueva serie policíaca que se desarrollará en esta ciudad de nuestra comunidad
- Del festival de Halloween más grande a las foliadas de difuntos por zona vieja: planes para este Samaín en Santiago
- Europa y el Gobierno mandan: la basura subirá un 46% en los hogares de Ames y un 70% en Teo
- Jesús Marque: «Mi vida profesional depende de los clubs de Santiago»