Aplazan la declaración del joven que apuñaló a su padre en Ribeira porque está hospitalizado

El joven detenido por apuñalar a su padre en Vixán (Ribeira) se encuentra ingresado en un hospital y, por tal motivo, su comparecencia ante el Tribunal de Instancia número 1 ribeirense, prevista para hoy, ha sido aplazada, según han confirmado fuentes judiciales.

Además, aseguran que el juzgado todavía no ha recibido el atestado policial, por lo que, la declaración del joven se aplaza, en principio, hasta mañana, en caso de que pueda personarse.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron el pasado sábado en una vivienda de Vixán, en la parroquia ribeirense de Carreira, tras una discusión que se inició en el interior de la casa donde residían desde hace unos meses, y que acabó en la calle, donde el padre del presunto agresor fue hallado tumbado en el asfalto, rodeado por un charco de sangre.

Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Local y Nacional detuvieron al joven, que se encontraba en las inmediaciones de la zona donde se produjo el apuñalamiento.

La víctima permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Santiago en estado crítico.