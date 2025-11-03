XUNTANZA
Goberno e confraría de Noia estudan solucións para mellorar a situación da ría
Traballarán para recuperar a produtividade dos bancos marisqueiros
O alcalde de Noia, Francisco Pérez, e o tenente de alcalde, Manuel Seijas, mantiveron unha reunión co patrón maior, Santiago Cruz, e o secretario da Confraría de Pescadores San Bartolomeu, Adelo Freire, na que abordaron diversos problemas que afectan ao estado da ría e ao conxunto do sector marisqueiro.
Entre outras cuestións avaliaron os puntos de vertido directo á ría, o estado das obras da depuradora de Barro, así como a necesidade de continuar co arranxo e modernización dos 14 puntos de bombeo da localidade, dos cales na actualidade non funciona ningún.
A reunión serviu tamén como preparación para a convocatoria da Mesa Interinstitucional do Mar, dende a cal o Concello e a confraría pretenden traballar conxuntamente en solucións concretas para mellorar a situación da ría de Noia e recuperar a produtividade dos bancos marisqueiros.
- Cinco personas excarceladas y seis heridos en un brutal choque frontal en Carballo
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Antena 3 ya rueda en Galicia su nueva serie policíaca que se desarrollará en esta ciudad de nuestra comunidad
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos
- Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos
- Conciertos de noviembre en Santiago
- O Milladoiro sufrirá cortes de tráfico desde este lunes hasta el final de las obras