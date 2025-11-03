SUCESO
O cociñeiro Pepe Vieira exaltará os berberechos na festa gastronómica de Noia
O día 9 de novembro haberá unha degustación popular na Alameda
O Concello de Noia e a Confraría de Pescadores presentaron a VIII Festa de Exaltación do Berberecho, que busca poñer en valor o produto estrela da ría.
O xoves, día 6, o cociñeiro Pepe Vieira, galardoado cunha estrela Michelin, visitará os bancos marisqueiros de Noia e ofrecerá un showcooking na Praza de Abastos. Para asistir será necesario solicitar invitación previa no correo cofradia@cofradianoia.org. Ás 19.00 horas dará comezo tamén o Vai de Tapas, un percorrido polos establecementos hostaleiros que ofrecerán creacións culinarias elaboradas con berberecho.
A festa culminará o domingo 9 coa degustación popular na Alameda, a partir das 13.00 horas, na que se servirán dúas racións de empanada, arroz con berberecho e bebida. Pedirase un donativo solidario a beneficio de Cáritas e Cruz Vermella.
O alcalde, Francisco Pérez, animou a participar na celebración, destacando que «o berberecho é un símbolo de identidade e calidade, e este evento é unha magnífica oportunidade para reivindicalo». O tenente de alcalde Manolo Seijas, subliñou «a importancia de manter vivas estas iniciativas que contribúen a dinamizar a economía local, promovendo a hostalaría, o comercio e o turismo».
O secretario da confraría de Noia, Adelo Freire, presentou as actividades previstas.
