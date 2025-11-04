Boiro destina máis de 430.000 euros á promoción do deporte no municipio

O Concello de Boiro asina convenios de colaboración con 30 clubs e entidades deportivas que obteñen unha subvención nominativa que ten como obxecto sufragar os gastos xerais dos propios clubs. O alcalde, José Ramón Romero, e o concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, asinaron os primeiros convenios co Boiro Voleibol e o CD Boiro.

O directivo do CD Boiro asinando o convenio, xunto co alcalde e o concelleiro de Deportes. / Cedida

A finalidade é axudar a sufragar os gastos xerais dos clubs en canto a arbitraxes, material deportivo ou equipamentos, así como a celebración de probas deportivas ou a participación nas mesmas durante a tempada.

O Concello destina un total de 438.335,63 euros para a promoción do deporte do municipio mediante as subvencións nominativas a clubs, as bolsas de concorrencia a clubs e deportistas federados, as Escolas Deportivas Municipais e os Veráns Deportivos.