INFRAESTRUTURAS
Porto do Son dota de saneamento e abastecemento o lugar de Mótega
Rematou as obras nas que se investiron 169.400 euros
O Concello de Porto do Son rematou as obras de saneamento e abastecemento no núcleo da Mótega. A actuación, cun custo de 169.400 euros, conta co financiamento de 165.523 euros a cargo do POS+2024 da Deputación e unha aportación de 3.576 euros de fondos propios municipais.
Os traballos incluíron a ampliación da rede de abastecemento existente no lugar da Silva, instalando unha tubaxe nunha gabia compartida coa condución de saneamento, para poder dotar de servizo de auga potable ao lugar da Mótega.
O alcalde, Luis Oujo, di que a obra «dá resposta ás demandas veciñais e permite rexenerar as condicións dun servizo imprescindible. A nosa intención é continuar renovando este servizo, co firme obxectivo de mellorar as condicións de vida da nosa veciñanza e reducindo ademais o impacto medioambiental».
