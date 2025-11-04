MAR
La presencia de toxina obliga a paralizar el marisqueo en la ría de Noia
Queda suspendida también la Festa do Berberecho del fin de semana
Los altos niveles de toxina han obligado a la cofradía de Noia a cerrar termporalmente los bancos de marisco y también a suspender la Festa do Berberecho, programada para el fin de semana.
De hecho, los mariscadores ya no faenaron hoy ni lo harán el miércoles y el jueves, según confirmó el patrón mayor, Santiago Cruz. "Estos días tomarán mostras o Intecmar e tamén as faremos no noso laboratorio, e se a evolución é boa volverase a mariscar o luns".
Cruz señaló que aunque los últimos índices se enmarcan dentro de los permitidos, "vendo como está o tempo, con fortes ventos do sur, por precacución, a xunta xeral acordou esta tarde pechar os bancos porque é moi posible que entre máis toxina".
De hecho, añadió, "os polígonos de mexillón que están preto do banco da Misela están todos pechados", e ademais, cos niveis actuais "as conserveiras tampouco compran o marisco".
Por eso, "entendemos que é mellor deixar o marisco nos bancos, porque se seguimos faenando arriscámonos a perder 120.000 euros cada día", añadió el patrón mayor.
- El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos
- Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos
- Raxoi activa medidas por el temporal y suspende las actividades al aire libre
- Ansia comercial en Milladoiro: «Las ventas bajaron a la mitad; que acabe ya la obra»
- El recorte de vuelos en Lavacolla ya afecta al nivel de ocupación de la hostelería en Santiago