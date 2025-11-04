Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La presencia de toxina obliga a paralizar el marisqueo en la ría de Noia

Queda suspendida también la Festa do Berberecho del fin de semana



Operarios de la lonja de Noia clasificando el marisco. / Suso Souto

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

Los altos niveles de toxina han obligado a la cofradía de Noia a cerrar termporalmente los bancos de marisco y también a suspender la Festa do Berberecho, programada para el fin de semana.

De hecho, los mariscadores ya no faenaron hoy ni lo harán el miércoles y el jueves, según confirmó el patrón mayor, Santiago Cruz. "Estos días tomarán mostras o Intecmar e tamén as faremos no noso laboratorio, e se a evolución é boa volverase a mariscar o luns".

Cruz señaló que aunque los últimos índices se enmarcan dentro de los permitidos, "vendo como está o tempo, con fortes ventos do sur, por precacución, a xunta xeral acordou esta tarde pechar os bancos porque é moi posible que entre máis toxina".

De hecho, añadió, "os polígonos de mexillón que están preto do banco da Misela están todos pechados", e ademais, cos niveis actuais "as conserveiras tampouco compran o marisco".

Por eso, "entendemos que é mellor deixar o marisco nos bancos, porque se seguimos faenando arriscámonos a perder 120.000 euros cada día", añadió el patrón mayor.

