Ribeira impulsa un Programa de Igualdade e Diversidade para centros de ensino

Inclúe formación creativa e talleres de saúde afectivo-sexual

O programa comezou no Colexio Sagrado Corazón de Jesús, en Castiñeiras.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Como antesala ao Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, o Centro de Información á Muller (CIM) de Ribeira pon en macha un Programa Educativo de Igualdade e Diversidade, dirixido a alumnado de primaria e secundaria do municipio.

O primeiro destino foi o Colexio Sagrado Corazón de Jesús, en Castiñeiras e, progresivamente, irá chegando ao resto de centros de ensino.

A concelleira de Igualdade, Ana Barreiro, explica que se trata «dunha acción municipal para fomentar a igualdade, o respecto á diversidade e a prevención das violencias de xénero dende as idades máis temperás. Esta iniciativa marca o punto de partida de toda a programación que temos deseñada para este mes, se ben, traballar a prol dunha sociedade máis xusta, respectuosa, igualitaria e libre de violencias non se debe limitar a unha data específica; é algo no que, dende as Administracións públicas e tódolos axentes da sociedade, debemos traballar os 365 días».

O programa artéllase sobre dúas liñas principais de traballo: Aprender Igualdade Creando e Talleres de Saúde Afectivo-Sexual. O primeiro bloque oriéntase a alumnado de 6º de primaria, e os obradoiros están dirixidos aos cursos de 2º e 4º de secundaria e de Formación Profesional Básica.

