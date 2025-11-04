Entrevista |
Ribeira impulsa un Programa de Igualdade e Diversidade para centros de ensino
Inclúe formación creativa e talleres de saúde afectivo-sexual
Como antesala ao Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, o Centro de Información á Muller (CIM) de Ribeira pon en macha un Programa Educativo de Igualdade e Diversidade, dirixido a alumnado de primaria e secundaria do municipio.
O primeiro destino foi o Colexio Sagrado Corazón de Jesús, en Castiñeiras e, progresivamente, irá chegando ao resto de centros de ensino.
A concelleira de Igualdade, Ana Barreiro, explica que se trata «dunha acción municipal para fomentar a igualdade, o respecto á diversidade e a prevención das violencias de xénero dende as idades máis temperás. Esta iniciativa marca o punto de partida de toda a programación que temos deseñada para este mes, se ben, traballar a prol dunha sociedade máis xusta, respectuosa, igualitaria e libre de violencias non se debe limitar a unha data específica; é algo no que, dende as Administracións públicas e tódolos axentes da sociedade, debemos traballar os 365 días».
O programa artéllase sobre dúas liñas principais de traballo: Aprender Igualdade Creando e Talleres de Saúde Afectivo-Sexual. O primeiro bloque oriéntase a alumnado de 6º de primaria, e os obradoiros están dirixidos aos cursos de 2º e 4º de secundaria e de Formación Profesional Básica.
